Останки 93 бойцов ВОВ перезахоронили в Ульяновском районе

В посёлке Милюгановском состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 93 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Останки были обнаружены поисковиками в окрестностях Ульяновского района. Первого из них нашли всего в 50 метрах от Варшавского шоссе. Большинство погибших были совсем молодыми - многим не было и двадцати лет.

Командир калужского поискового отряда «Русь» Виктор Третьяк отметил, что многие из найденных бойцов до сих пор числятся пропавшими без вести.

По его словам, для поисковиков особенно важно вернуть их имена и память о них.