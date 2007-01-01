На Уроке цифры школьникам расскажут о технологиях видеоплатформы

С 27 октября по 16 ноября в России пройдёт новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», посвящённый теме «Видеоплатформа».

Школьникам покажут, как устроены современные сервисы для хранения и показа видео, взяв за пример платформу VK Видео. С помощью маскотов VK Видео дети будут «строить» видеоплатформу — проектировать её инфраструктуру и интерфейс, адаптируя под интересы разных пользователей. В ходе урока участники узнают, какие технологии обеспечивают стабильную работу сервиса и быструю загрузку роликов, а также научатся делать видеоконтент удобным и привлекательным для зрителей.

Проект реализуется ежегодно АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации», который входит в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также поддерживает национальную цель «Технологическое лидерство».

К участию приглашаются школьники 1–11 классов. На сайте проекта нужно выбрать урок «Видеоплатформа» и один из трёх уровней сложности: для 1–4, 5–9 и 10–11 классов. После этого станут доступны обучающие материалы и интерактивные тренажёры. Занятия можно проходить в любое удобное время — как на уроке с учителем, так и дома, самостоятельно или вместе с родителями.

Официальный старт уроку даст онлайн-трансляция 27 октября. В ней примут участие генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, директор по продукту VK Видео Евгений Васильев и другие эксперты. Подключиться к эфиру можно будет по ссылке.