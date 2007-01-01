На Госуслугах появилась новая жизненная ситуация «Бесплатная юридическая помощь»

Она предназначена для социально незащищённых граждан и помогает решать вопросы, связанные с правами детей-сирот, назначением и перерасчётом пенсий, получением субсидий на жильё для малоимущих и другие важные темы. Об этом сообщили 14 октября в пресс-службе правительства Калужской области.

Теперь любой житель России может через портал записаться на бесплатную консультацию к государственному юристу, узнать адрес ближайшего юридического бюро и выбрать удобное время для визита.

Развитие цифровых госуслуг — один из ключевых элементов национального проекта «Экономика данных», который курирует вице-премьер — руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, жизненные ситуации позволяют гражданам быстрее и проще решать свои вопросы: меньше ходить по инстанциям, заполнять меньше бумаг и получать готовый пошаговый план действий. Особенно это важно для тех, кто нуждается в юридической защите. Новый сервис обеспечивает оперативный и безопасный доступ к государственной юридической помощи.

Пользоваться сервисом просто: достаточно описать свою проблему, а система автоматически сформирует заявление, используя уже имеющиеся в госбазах данные. После этого к делу подключаются профессиональные юристы — они дают консультацию, а при необходимости готовят документы для защиты интересов гражданина, в том числе в суде.

Кроме того, сервис помогает избежать мошенничества: теперь гражданам легче найти проверенные государственные юридические бюро и воспользоваться их услугами, не рискуя стать жертвой недобросовестных «юристов».

Новая жизненная ситуация доступна в каталоге на главной странице портала Госуслуг. Всего в каталоге сейчас представлено 37 федеральных жизненных ситуаций, каждая из которых объединяет в среднем около 17 связанных между собой госуслуг — например, поступление в вуз, оформление статуса многодетной семьи или выход на пенсию. До конца 2025 года планируется запустить ещё 33 такие ситуации.