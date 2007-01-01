Калужских ученых отметили на федеральном уровне

Разработки учёных Калужской области играют важную роль в реализации национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Регион активно участвует в создании и исследовании новых лекарственных препаратов, опираясь на значительный научно-технологический потенциал.

В 2024 году затраты на научные исследования и разработки в области превысили 13 миллиардов рублей.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал Калужскую область центром ядерной медицины в стране. Регион признан одним из лидеров в этой сфере, где достижения в области мирного атома напрямую способствуют сохранению жизни и здоровья людей.

На территории НИФХИ имени Л.Я. Карпова завершается строительство здания завода по производству изотопной продукции. В 2027 году здесь планируют запустить крупнейший в Европе корпус по выпуску радиофармпрепаратов, соответствующий международным стандартам. Этот проект станет важным шагом к обеспечению лекарственной безопасности страны, а само предприятие, принадлежащее «Росатому», уже называют «ядерной аптекой для всей России».

В 2024 году МРНЦ имени А.Ф. Цыба - филиал «НМИЦ радиологии» Минздрава России — стал первым в стране медицинским центром, получившим лицензию на применение CAR-T-терапии, одного из самых современных методов лечения онкологических заболеваний кроветворной системы. Там же впервые в регионе провели уникальную операцию, сочетающую реконструкцию молочной железы и лечение лимфостаза.

По данным АНО «Национальные приоритеты», из 48 медицинских изделий, зарегистрированных в России с 2022 года, 43 разработаны отечественными специалистами. Это важный вклад в укрепление технологического суверенитета страны в здравоохранении - одной из ключевых задач национального проекта.

Особое внимание уделяется внедрению разработок в практическое здравоохранение: цель - чтобы не менее половины всех новых решений становились реальными продуктами или технологиями, доступными пациентам.

Сегодня в России проходят клинические испытания более 20 оригинальных медицинских изделий для хирургии, травматологии, онкологии, кардиологии и иммунологии. К 2030 году планируется наладить производство свыше 1120 наименований лекарств, а доля стратегически важных отечественных препаратов должна достичь 80%. Это создаст условия для значительного расширения выпуска медицинских изделий - от базовых расходных материалов до сложнейших высокотехнологичных устройств.