Общество

Калужан приглашают на конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса»

Дмитрий Ивьев
14.10, 07:36
До 9 ноября руководители агропредприятий могут подать заявку на всероссийский конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса». Проект создан на основе успешного опыта конкурса управленцев «Лидеры России» и реализуется в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в правительстве.

Организаторами выступают президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Министерство сельского хозяйства РФ. Идею конкурса представили Председателю Правительства Михаилу Мишустину и Министру сельского хозяйства Оксане Лут на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2025».

Михаил Мишустин отметил, что проект «Лидеры России» уже доказал свою эффективность: многие его выпускники успешно работают в госуправлении, в том числе в аграрной отрасли.

Оксана Лут подчеркнула, что сегодня развитие АПК невозможно без подготовки квалифицированных кадров, способных внедрять инновации и управлять современными технологиями.

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин добавил, что агропромышленная сфера сегодня — это цифровизация, беспилотные системы и сложные IT-решения, а значит, нужны именно те лидеры, которые умеют выстраивать эффективные бизнес-процессы и управлять высокотехнологичными проектами.

Участвовать в конкурсе могут руководители от 18 лет с управленческим стажем не менее двух лет. Заявки принимаются как от граждан России, так и от иностранцев.

Победители получат возможность пройти обучение в Мастерской управления «Сенеж», а все финалисты - стать участниками программы наставничества с ведущими экспертами агропромышленного комплекса.

