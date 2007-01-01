Афиша Обнинск
В Калуге банк оштрафовали на 100 тысяч рублей
Новость дня Общество

В Калуге банк оштрафовали на 100 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
14.10, 08:32
1 803
Антимономольная служба проводила проверку после обращения одного из жителей.

Человеку не понравился рекламный баннер, размещённый в мобильном приложении организации.

- Установлено, что реклама не содержала пометку «реклама» и информацию о рекламодателе, - заявили 14 октября в управлении Федеральной антимонопольной службы по Калужской области. - Закон «О рекламе» запрещает размещение рекламы, маркированной не должным образом.

Банк оштрафовали на 100 000 рублей.

Всего: 1 комментарий
