Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Жителя Малоярославца осудили за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан
Общество

Жителя Малоярославца осудили за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан

Евгения Родионова
13.10, 16:30
0 242
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 13 октября, прокуратура Малоярославецкого района сообщила об осуждении 43-летнего местного жителя. Его признали виновным в организации незаконной схемы постановки на учёт иностранных граждан.

— В этом году мужчина осуществил фиктивную постановку на учёт семи иностранных граждан, в принадлежащей ему жилой комнате за денежное вознаграждение, - заявили в ведомстве.

Мужчине назначили наказание виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Новости по тегу
общество.
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNYamwzOHhYaldxZXBhVEZOMmtJc2c9PSIsInZhbHVlIjoiN3pyQkdldEhIRTMrKzFiMkdEdE9TK01aWXlKUTliYjJiclZMSlJDSHpsSEpJZHAzMFJnTFNVd0E5VXlJaUJ6UWNTc3BtYWkyeS9CVERXQ2p0ME9MTkx1NTZOSlVJeDJzWlNJc1JvMTd5NVJJNkFWazN3TmhiYkhPUkpyemsreXpHcWJmQVNnWHNkZTM5cmxlRjNBaHRoYkZxekFuQXhJVHpheFVGb1NpQzY0MWNhMFZjL0ZqcTRvQzhNZzdHRlRNdWsxZkFZNjhBTWpsdnQ1eisxV1dFMFAxTEJMK0lJSVk4UWpETEVRR2tySk44QlI0OUpVVmR0SjdHQXlBR2N1M3JyRE9WMTdCdjlIdUc0cEl3VlJyUDNVYTUzdGJMTk1XV25YSFlEMEF3bTBKKzNBdUxoOUM3UVAzNVdUa24yeDU2SC9SUE5mUnczS28zOWlSRFdNOXpOSWRGaUVRZU5rbkRUWW1OeFNwWWVZU2tqQS9sa2x6UXdGbyt1OHZ2UEhEUmZFa21hZHFLcDhQWGtuR3lyZEszVjZDclVCT3A5NU9pSUhIL2d1L05DRldrWXRmdUQvcEl1K3cybzQxSVJvTiIsIm1hYyI6IjMxNzljMWQ5YzZiNjc0YzRmYWE1NjEzMjEwNmNmOWRiMjc0ODgyZTRhOGE3YjY4MDcwNjQ5MTcwZDQwMzc0YTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlhWlhzUVVhTGlUMUp6cjNlbXRQVXc9PSIsInZhbHVlIjoiQ1B4S3ZSYlFjUXFsUjVsNTFrQVY0YjZPc0lNeHVPdmlBLzdtTy9oM0FBVjllTkVNNGhDQkc5NnVGdEx6Q0ZsYkZYaFIyQUFzR0I4WUI3dHpKUVVNNCtXUzZsc3U5d0lhclk4QTN6c29ZV09xMGlNaHFNK050VlRUVU5HYXZsc0xzVzlnUGNmTXJtd2xDdk5rN2xQciswSFJ3cnZtYXpITVJieTlzRkV4THE0aVJacHp2dnRlVnNWQXUrMWIyTVN6UDhOTkdTWTlpYXdCYWRyOENoaUVVTnd3SWNTOGxNc3R2Q0lCRHNzMDgxNUJXVm4yR0NvZDBIUUh0ZzRGVUNGTWVjNWhybnpPS1B6Nnl5L3RIVk5wNFlJemhVSmE2b3IvK1FkeXZWZGZwNTI5NGdUMFpFWkNzZytvNzFNdDhJZmdMTlIyZit0SGI4OWtlTVhnaFM4OEdrV1pwY1BLYjNXS0lUYkdMK2lYaFZlTHl0REMreFBva2haUTFuRTBlVTlUb1loQngvMXJpc1BtZEVOMTZZZmQ2VFFiQnJES3ZYM0xSSkI5c3hFbzJIQW9uSmFBTlJxdU1FZjEvc2J4VlE4aE5iRzE0a0hWV0E3TjduQ053RDQ5NThKMjNPOFo2emZYVWtCM3RKVzhvK3dDbTlIUkdCZDZ3cUlFZzlrcjlDQ1ZHRjYzUHFVZDIvZC94U0VWZnNLaEpITy9wS3ovME03dFVFZ2dDSUZNVGp4SlNoU2FNU3ZURDBXN1VydEdhNDErRTJwOEo5UEwwWmgvTUwyZzVQNzQ5R0lBYXQvOWMzU21Qc2VleXMyRHZDRk4xZ0EyVHZpdDBCSmlLQzd6MDUrUyIsIm1hYyI6IjgyYjc3ZGY1YjYwOTIzMzZmYjRhNTNhMzBkMDc4OGI1NDlmY2Y4NGNhNzA5MTdhMzY4YjAyOWRhNGNkMDY1Y2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+