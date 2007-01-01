Жителя Малоярославца осудили за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан
В понедельник, 13 октября, прокуратура Малоярославецкого района сообщила об осуждении 43-летнего местного жителя. Его признали виновным в организации незаконной схемы постановки на учёт иностранных граждан.
— В этом году мужчина осуществил фиктивную постановку на учёт семи иностранных граждан, в принадлежащей ему жилой комнате за денежное вознаграждение, - заявили в ведомстве.
Мужчине назначили наказание виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
