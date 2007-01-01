Владислав Шапша отметил активность калужан при выборе территорий для благоустройства

Калужская область вновь вошла в число лидеров по участию во Всероссийском онлайн-голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства. Губернатор региона Владислав Шапша 13 октября поблагодарил жителей за высокую активность и вовлечённость.

В 2025 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе обновляют 64 общественные территории. Среди них - сквер у Вечного огня в Думиничах, территория у ЗАГСа в Малоярославце, Сквер Памяти в Сосенском и площадь Свободы в Перемышле.

Губернатор подчеркнул, что ключевая особенность проекта - участие самих жителей: именно они решают, какие места нуждаются в преображении в первую очередь. По его словам, задача местных властей - чётко контролировать сроки, качество и своевременное заключение контрактов. «Люди замечают, как меняется облик их городов и сёл, и это очень важно», - отметил Шапша.

Он также напомнил, что за девять лет реализации проекта в Калужской области уже благоустроено более 650 парков, скверов, набережных и других общественных пространств.