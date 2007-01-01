Калуга заняла 63 место в рейтинге городов по зарплатам

Результаты исследования в понедельник, 13 октября, опубликовало агентство «РИА Новости».

Учитывалось соотношение чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора.

В Калуге средняя чистая зарплата в первой половине 2025 года составляла 74,5 тысячи рублей. За эти деньги можно было купить 3,06 фиксированного набора товаров и услуг.

Первые три места в рейтинге заняли Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск.

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Москва – 5, Тула – 30, Смоленск – 79, Брянск – 81, Орел – 84.