Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калуга заняла 63 место в рейтинге городов по зарплатам
Новость дня Общество

Калуга заняла 63 место в рейтинге городов по зарплатам

Дмитрий Ивьев
13.10, 12:15
1 695
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Результаты исследования в понедельник, 13 октября, опубликовало агентство «РИА Новости».

Учитывалось соотношение чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора.

В Калуге средняя чистая зарплата в первой половине 2025 года составляла 74,5 тысячи рублей. За эти деньги можно было купить 3,06 фиксированного набора товаров и услуг.

Первые три места в рейтинге заняли Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск.

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Москва – 5, Тула – 30, Смоленск – 79, Брянск – 81, Орел – 84.

Новости по тегу
зарплата
Лента настроения
12 оценили
25%
8%
17%
8%
17%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndoL0N4VHFaU29ZNjJLRHJva3pzalE9PSIsInZhbHVlIjoiREZBY3I3OVhQU3pwWkVJcVl2TFdwQzB1VXlZU20zc2V0NUQyTjB0RDk4R3ZjSHh5T3lDN29CTlVQMmtDYldhcnMvV090TnpuSmUwSERhcjlFbDN0VkxFMy9rd1JYZU9xdVIrTk1DaTZ0Y0lLL1FpTDhtT3d1Q3ZEbitjWnhZVldkeVgzOFBPU3VSQUZBZDJTYlpiOTR3MlUxbjk2RTlmN0I0MyswY3Z3L3ZvZGlsbERZVXFjYktEdUpuYmlxVm40U1hqU2pOM1lwcVhHNXFpWDQ2bWxNU3lSd1dsTXc0eFZGZkV4N2xDL25pbzJkdytVZlhRd0E0ZnBSOXNUU2Vtd0VzdUM5aTMrdE5BeUs4dWlyVTZZZTFYTVQvQ0FIOThMM1BaZDNERitlV0I5UFI5WDFYUTZjTU9teWtZeTA2RGpJUXphQXlSQmhuTVNMdUVObjNkVEVzenVuQ2s5RmVMcDZxRVBYOHI2VWRvaEtIZHF3QzE0MkVYQk45aldEY1NEMWVLQVRUQ29DcExNdzZLendYelY4UlVOc3RpNWtPQXAzc1hRSHY4bkNqRExWMithYVh1dy9hNy9UWnF3OXpDTSIsIm1hYyI6IjM0NDI0ODQ4MDY4MGI4OGNlNzdkMjE5Y2QzODI4MzRkNjU5MTVhMzE4ODEyM2Y4MTFhYWQ4YWU5NjllMDY5ODgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlNcWZVTzJuK2dUMUJ4cHhmVDQxRVE9PSIsInZhbHVlIjoiRFRyc0NzVC92KzdXNkpOUDdTTUw3bjB3a2FqQnI1UjhnQi9aa2ZUZ29jcCtuYkJkWjY1Ri8yUlEvMkNPcU82dVhZYXpVcVlLaUI5b2llck1GcFQ5dWZzMnRoSVpqOU4rSW84S0VzWVUrV1RBb091aVB4akRvVG8vYWlOa3ZvK1FsdDBFVXhMM1JFSW5IelNWaHU3dytLRTEwWlAwOXpiNm9kSnlLVjY4QWZqZWZKSVV3V0NzdmdsNHJMV1FDSnFtSC9qOEF2b3hHTkg0aEU2NU9qUDIxWjE4bEEzYlFjUkRFS2EwWnlMYTNjVTcwcnFNUjRBOXJHaVYxUThuKzNBVW9PY1Nqdy9oeWt6QW1tNjJkdmtaa0FwZ3ByMkJDV1FvQ2E2TTBycHFsOU5TZ0hZakcxVndtaEVOcUs4TUhaYzFrRUxrVG5VdFRzUDhDaURhdU9POXgzV2kvdVZwWXVnT3JjditoOG5PbjdkK0FqYkdBNlN1ekkvWGxYQitHSVFBbnBQZitBb1lFSXlRbndSaktxZHdGcHpRcWhxTGoxWUZVbmdyYUlKN0hDZjVWZXVzYmY4UmJMUHBLZTE5aFB2OTQ0azYyRlRqT0l3V0NpOGdJRmxLb2NCSU5RNXY5aXJ1VzZJenZ0TUZqNlFBMG54ZTFkSHFVZFZkbmRWVmg3WUdnbzUya2p2NEFQMHVreEdvQjZyYVFtSDd5aitCcXROWkVsbEo0QlI0SEpaZW1aaThxYmFicU9QT3Y1YnZzVFBVRklPM3p4aWgvWHp3REUvV2xKWG0xa3ZwYzlqdDNYVkE2ZUtDcjZDMXRtUUlyNk9EVEZtaDNIYkhVT1NqU0VFOSIsIm1hYyI6IjU4OTA1YjFlYTk5MmNmYmM0NmNkYzAxNzFkMzEzZjc3NTYxOTU2ZDgzZDIyOTVlZGFkNmEwNmU3YzcyZTI4NDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+