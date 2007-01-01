Юные экологи из Калуги и Обнинска поедут на Всероссийский форум в Челябинск

Калужскую область на третьем Всероссийском детском экологическом форуме представят школьники из регионального центра для одарённых детей в Калуге и Обнинске. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

Форум пройдёт 14-15 октября в Челябинске. В нём примут участие более 3,5 тысячи юных экологов из 51 региона России.

Калужские ребята подготовили проект под названием «Болотное десятилетие», в котором рассказывают о важности болотных экосистем и необходимости их охраны.

Программа форума включает тематические сессии и защиту научно-практических работ 14 октября. На следующий день пройдут торжественное открытие, пленарное заседание и церемония награждения в 18 номинациях. Также в эти дни проходит народное голосование за понравившиеся проекты - его итоги объявят уже 14 октября.