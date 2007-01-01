Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Юные экологи из Калуги и Обнинска поедут на Всероссийский форум в Челябинск
Общество

Юные экологи из Калуги и Обнинска поедут на Всероссийский форум в Челябинск

Дмитрий Ивьев
13.10, 10:20
0 267
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калужскую область на третьем Всероссийском детском экологическом форуме представят школьники из регионального центра для одарённых детей в Калуге и Обнинске. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

Форум пройдёт 14-15 октября в Челябинске. В нём примут участие более 3,5 тысячи юных экологов из 51 региона России.

Калужские ребята подготовили проект под названием «Болотное десятилетие», в котором рассказывают о важности болотных экосистем и необходимости их охраны.

Программа форума включает тематические сессии и защиту научно-практических работ 14 октября. На следующий день пройдут торжественное открытие, пленарное заседание и церемония награждения в 18 номинациях. Также в эти дни проходит народное голосование за понравившиеся проекты - его итоги объявят уже 14 октября.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZpMzNiRE9Yc0RXeURWSWNwbkxRNUE9PSIsInZhbHVlIjoiRHJ2cmlvbzBWWmpNWUlQVkZ3R2ZBK05lMjhHMG1OYTZBUUVyWnJWN3JoMGpuQmZUVFJFZEZaRlhzK0NSSnF5Y3RTV2VoNEZhUk5lMDRab0J2Q2ZsdStmTGJCWEhpcnhmb08zTkNtbUg3K3p1UzhxRDY2NXpkZnNWbk9xOHZJZGNWOGhZZHRlV3ZUeEFxSVVka21Hb2s5V2lveCt4RmV3T3QxQUJrL001dCtwUVRQSzlYY0t5UWZHQkZaZnZqVU5qdnZBZHhBVHU3MG9LZWQzTHZTbFFscjI2dTBIZjVzdS9kZ0YxSDRUY3hGUzd4TjNDQy9EbnpTWk1HN2lmZk41ZU1jSmpWNGJramVKbjFaUFc2ZFBaYWhpdkM2a050RDRxT05iaG1yYmdrTi9WYmw2L3RiQUM5Z0JJd3hFbnc4TzJFOTZ6VkowZEYzalZKQ2VsbHNvVFVjUjd1SE5mNkswR2ZVRjhrc1hoTzhMR0phOGxQcUhMQmRmcGQzVGlwbEtaVEs3Tk1mNEJ2cno3SERCVWxBaGcvN3llbWErZE9Sc1NIdmxMVlNUVWtWZUxyYnRxSlZiQVJuYWZYNTl5cmNPYyIsIm1hYyI6ImVkNTI4MGU3ZDY0ZWE3ZTJkNGJmYmM5ZDZhYjI3OGRkNDVmMjU3NGIwMjllMmYwNGE2OTFhNWRkZTdlMDhmZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1xTm9mZlNqNEhYT0RONm96cHp2K3c9PSIsInZhbHVlIjoiSzg5RXRsYzRCYkUzVWdEa2hDd0VCSDcrWGhndG1XYXNhVWxsU0R3Mnp3RElnajVhYXJWandIMHpoRlVJcHVYWFlsRk9HWVh0bjIybXZjLzRmWkF4R0xBSE1EZUt3UUJINmJsc3FmR3VWY25mMDByL0lCOGdoczY3cEpYVW9sU1pIWFU1ODdmNXlhbW9vaE5ncFF3RkY2NVNldGRmaUlOaUtzcU41RFFYU3J0NzZ6anFSMkYxWnhVL2R4L2hjdWhucFhzclRHNHhjZ3FFWGlZV0htQm1LcW00RCtoMlFHUXZvVDJjSFVDU0VTMzE5YzcxUHR2VjZ6UWoyWmhKYk5rTThzWEY0TlNEZUU1YmM1ZC90ejVzc1M0Rm51QmZqbk9pWExqY3VNTndRbkhsSm42dFVqY1VTeThNSHY1ZTZCdXN0NWJRbGdoK243eDlWWk0zcVRhQVA2M2c0d0U3MUxHTmJmcWJDdjkzYjhsNFZpZStRL3pOT1ovdStRbHhGL3dvaUUySG92K0hkRXE0dlpTdkROTkI0SSt1dWs5bk5SM3pBVVFaaSsxU0MvempzZGxKZWNacFcyRHlGdXBFQm5VSkRPVDZWZGhwQi9Ga3lmMTZSOE42aEZNaWhoWlpLem1IejRzNCsxeEZxR0phcFMrd3FxWlMxeCtGUFBnbEVzdk9OUVZqdVlPVTFZVjI1RHdkSEd4QlNtaGxhRzIrOEpWY0pnMmNYYmhublovcEJGNWFMdVg5UThRVTFPUUQ5b1NXc3dLVnlSK25LZTRUd3dlcFdyaGIvMlI3NEtQRzVxdnV6c2EvWWNSNG1KSzhIZVlWZzhEWlNNMGtJMktPVzhEZyIsIm1hYyI6ImJhZDRiOTE4MjNmZDQ4MDc0Njg2NzRmOWRlMjUxMzRhZTVjZDI2MjhkZDk4ZDVkOTllYjEzZjlmNjhlYTdkMTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+