Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужан приглашают подать заявку на премию «Россия - страна возможностей»
Общество

Калужан приглашают подать заявку на премию «Россия - страна возможностей»

Дмитрий Ивьев
13.10, 10:00
0 255
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Стартовал приём заявок на второй сезон всероссийской премии «Россия - страна возможностей», учреждённой по инициативе президента для поддержки инициативных и активных граждан. В прошлом году в проекте приняли участие более 33 тысяч человек из 89 регионов России и 27 стран мира, а 100 лучших стали финалистами.

Премия направлена на то, чтобы рассказывать о людях, которые своими действиями делают страну лучше - запускают социальные инициативы, внедряют инновации, вдохновляют других и доказывают, что в России действительно много возможностей для роста и созидания.

Участники могут подать заявку в одну из номинаций: «Служение и созидание», «Наука и технологии», «Экология», «Спорт и уличная культура», «Добрые дела», «Культура», «Предпринимательство», «Медиа», «Образование» и «Возможности для СВОих».

Финалисты и победители получат федеральное признание, пройдут обучение в Мастерской управления «Сенеж», получат поддержку в продвижении своих проектов и станут частью сообщества лидеров и единомышленников.

Подать заявку можно до 16 октября на официальном сайте премии, сообщили в правительстве региона.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpITTVZNzdJK3ZlUDY2RzRUWHFEMWc9PSIsInZhbHVlIjoiNkNuTmlXR1lJWDhrRkhHcUpiVHMwQ0laeWkwMWIwVjc1SWpFdDZTMmtYMDlqd0hKNlI4MnpTLzdSTGljRVdGb0NwMWpjcTg3OVptU09ld21NKzhUQTVPYS9UeHkzRStvN2FqekJkVGh4S2IvL1FpczVIQUJublIveVplaVYrRjczME1NWlg0dm5CWW8vR0t4ZGVrRUZSdE1Ua0s0ODBBdVAzR2t1Q1VKM0JyVUQ5WmpIbGd5NmpRTUx1VUJNci9DdkJkdzhLQWh0c1FUbzVIci93Q3d6QmFLYXhORWlFMytqZVFhWDdEalFSWHdjblVEUnhycUFka2xXNE9pZSt2d3Nua3gzMjhFMkJlNGNiZ3g3VkdUVEk4anIzQzduNVNUOW9SUUh5ZmxoVVNZS2hjOGJLcXlCMHk0RmM5SXdFT0pwWDVFVVJmTzc1bnBvOUhFZ3BmbnNlWkFqQ2RhOWI0ZlhQS3hEeHdOZHVUUVRHWW0rRHpidzdWSlF4N1JmVG90Ujk5eXJ1OWp3ZnJVc21rMHhzYUtGbkN1TkFkY2srRHlNdVNDeWdsZXNlT0J4MkJWakx4dXY0UmZwTU1hYkFLcSIsIm1hYyI6IjcyZGQ0YTc2YzA4MjZlZDk1NjlkNmNjMmZiNmZjODgwNmU3OTc2ZDI2ZmI2YTQwMTRhZGYwMTA0YzlkMDlkMGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImE2Q2l4c2RJMHhlUE5ZNEZvUVd0a3c9PSIsInZhbHVlIjoiYTVERUtYbVRBdDg0LytCOE9vbzFSWWNJTEp3bU1qU1U2SFpmb2QyV1FVeGhSWFhJdWZCTGg5QWJiL0JOekFCc29sTzc5eUxVSmd5dzZXa3RFVjZ1RHpwNUVRMEl3d3BzeTdzc0V3N2pDRlByb1pCNmk5R0JuNk0wS2hkbm1NNzAyRXRqOS9TcGg2aG9PWkJxRE5jT2lvb0k0L0ZhNFNEY0p2TzFHMjZ0b1c4aW1zNS9LVmtqcTh6QWMyeHFiTXZSY3hFdlhxa1RWa01Uc05qaGpCSTR0dWwzd0N3SVBqZUEvSUVpRmxXVXEvb2J4MGZ3cEdoaU04b2UxdW9VU0g4L3lOSTNBQ0ZBZVhCRzMxQ1JKWnpnclY5dmZzWUlUUTY3Vml6bHJqNnQ1Y3BkckRHVGdTTHZKQkdBZGRLTmsra1Y3S2pNcDZOOUhQK1RVRmJmMlVKMFFFWkZQSGVtTjZKaFhYdjV4a0k5ZlpRby9SWWdrZnVvOTJtbjV3aW5zTUtBYWVyT1NHRGJBRDNMOHBpNVM5TWFwR1RPUWhJZDVwZ2hiSXRsSS9aZkxxbHhxQUdKZzZmQnF4WUlpQUxVMEFRd2V4bGF3TEZEbGpLK3doY2NaMUlMeVpJNUgyelVNd0hSTnNFN25vM2FQdXRDMUd4bU9yakpTVWNoazJySExxU1VRbnoxc2V1NTNQek5DdkhyWHpoZ1FXQUlsUEV5bVlqNVNqbzNHaXdUWWsyQjZXWmUxWjYvUzFqcm52ellWTjN4UU42SHZtV3B1Z2RnYUlYM1VXLzBjeUFNbTRxQkt5b3NBWXVDME4wNUpyYlJaR3JZclVtV29oeHJ3TUw3OS90MSIsIm1hYyI6IjViY2FiMjFiNWQ5MjBiNzQ4ZTJkZWZkYjliZGFlYTlkNjY1N2U2ZGM0YzYxOWRiMjJlMDEwOThlYjZiMzQ5YmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+