Калужан приглашают подать заявку на премию «Россия - страна возможностей»

Стартовал приём заявок на второй сезон всероссийской премии «Россия - страна возможностей», учреждённой по инициативе президента для поддержки инициативных и активных граждан. В прошлом году в проекте приняли участие более 33 тысяч человек из 89 регионов России и 27 стран мира, а 100 лучших стали финалистами.

Премия направлена на то, чтобы рассказывать о людях, которые своими действиями делают страну лучше - запускают социальные инициативы, внедряют инновации, вдохновляют других и доказывают, что в России действительно много возможностей для роста и созидания.

Участники могут подать заявку в одну из номинаций: «Служение и созидание», «Наука и технологии», «Экология», «Спорт и уличная культура», «Добрые дела», «Культура», «Предпринимательство», «Медиа», «Образование» и «Возможности для СВОих».

Финалисты и победители получат федеральное признание, пройдут обучение в Мастерской управления «Сенеж», получат поддержку в продвижении своих проектов и станут частью сообщества лидеров и единомышленников.

Подать заявку можно до 16 октября на официальном сайте премии, сообщили в правительстве региона.