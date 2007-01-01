Житель Юхнова создал видеопортрет осеннего города
В понедельник, 13 октября, в нашу редакцию прислали необычное видео: цифровой портрет осеннего Юхнова.
По словам создателя, видео создано из собственных фотографий с использованием современных технологий.
— Все фотографии в этом видео мои, - подчёркивает автор.
— Для монтажа я использовал нейросеть, которая помогла объединить кадры в единую историю, - пояснил подписчик.
Видеоролик позволяет совершить виртуальную прогулку по юхновским улицам в золотую осеннюю пору.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь