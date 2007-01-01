Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Житель Юхнова создал видеопортрет осеннего города
Общество

Житель Юхнова создал видеопортрет осеннего города

Евгения Родионова
13.10, 09:50
0 269
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 13 октября, в нашу редакцию прислали необычное видео: цифровой портрет осеннего Юхнова.

По словам создателя, видео создано из собственных фотографий с использованием современных технологий.

— Все фотографии в этом видео мои, - подчёркивает автор.

— Для монтажа я использовал нейросеть, которая помогла объединить кадры в единую историю, - пояснил подписчик.

Видеоролик позволяет совершить виртуальную прогулку по юхновским улицам в золотую осеннюю пору.

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjUyR0Q0UzJ3ZXFYeHEwOHMwRWpQaEE9PSIsInZhbHVlIjoiVXN2UnlneUt5ckUrMUpzc1RiaUJVdWYzbWNOSEJCdlJlMU55RS8rcXc4V3NQT245cWV3WUcxaGJsT05vOUNMU3RnYVZOR3QvbEQ1cko1dlA4TmJsY3VWRDl2Q3lYclYzbTBONzNqazA4TTB5QW1SZXR0N0dyZkdOanFVcmRiQVFRV2kyMjRwOTF1clk2NXBtRStoR1hlZkh4UkRUclBPbmVwd2dXZGkwMTZHZlpDU250Umd2WDNoclhkKzJpSkN2SUhwQzRvVlBFc3VIZmQwWmpRUXhXSkVocEQ1SzM2SFNCNjhreEp0WXFUTzBzdHRDb2lIRTgvSGdlZS9qdWlxZWRmNm82WXlrTG9wd0lpZmtwWGNCRmNqK3N0VGZYdCtaZ3NYZGVBSThsbXk0dG9yTlp0WTNiVHkydmU1Rlp1aHNuWU1XRFJLWjJrdnZ0WnBOWmNLb3luZXExMndtTHY0WkRaMkVLMGxncGlNRjUwS2VuSG1SL2pzM0x4WjhpRlhBZzFVOEs0RStueHFjNWhHeHRVY1FGc2RFTWZHdlppSWtHVEhjRzJrSGVrZE5PZUFmRnBGbk95SlJuNUp5bE1OSCIsIm1hYyI6IjZiYzQwNTg4ZjFkNTdhNDdiYTUwYzJlNTY2ZTY5ZDM0ZThlMmVjMWVjMzM1ODg5YmIwZmM2ZTIzY2UyYzBlMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InUxSkYrek4vNDN2dURtYTR5Z25vY3c9PSIsInZhbHVlIjoibm9JMFhuM2R4b0g5ci83NncyQjZIRE1kSERUNDRhQ3p2cUZVRHRwNWdyNEtnZ1JnakhKOS9EeWllM2hXdCthdFhHcXRwOCtqNUh0MEh3SmhvRE1nanQxaVNMa09vMzFxcDBIdVowTUpGTm0wTWhpdXBuaitBY3VBT3plVmhpcVpsQWFVU1dlMVNxNTUyREkwa0F3WE0zTnlWblB5Nk94OHIxYjVMazkwZ0FHRW1SSFRycGJPcjFGektKWU4wVzNGSWVmdHhvNUJNbEhMM0xrbW8vc0tzRG1vTHh0N0xIanNlUFNzS0NaRExyNDBtUERrbk91aFNidkxsblFxRHl0amhJNXNHYnNtcEtrZ29NVUt1NFEzMkxYb2djTFVyWmY5Z3VZbUgrMlhieVRSQ2k2Qk5USFAwcXFoS2xhT0RNNCtuUEdYZWM4Q2pQVXpYMGU5MG1yRS9OU0oyNUpjT2duUEdpY1FPYmQ4K2lzTDA2UnY2M2tzbFB6UzNIMGV4cE9lVm9mcnBMYUdjNEE0YjNDVFQ2VW4rVHdmazJ5ZUs4Mk9XbWJ0aFRncTM4WnBIVHpiK2xvM1FwVUlaNWkwSlcwZGZUTTlYdHJ3djVqaGt5bnY0YnYrWUVYa3J4U3d5ZnlTV3ZnWXZKY0RwNWw1SFExekE0M3JBMXRXWnpkZkNzMzdSYkt6T0J3b3laVDEvOXVnZE9yc1p0NCs1cGtEb3ZzaklSSkhMNnZETzVndlpSbU1xNGlBK0tDOE9BYmcycTk2dkh2N1d1M0FNVWhrTW1LNWFNSTFBaitYaDMxUlppdk84eGxoRW1OZHJIS0J2cnM0anlEcWQxcmRjYzE1V2RUayIsIm1hYyI6IjYyNjEyZmZmNjA4N2E5ZmY1YWE3MGZkNDc0NGViMTg4YjNlYzM1YTNmNzQzZWNkNTM5MjdmZmMxMGNmN2QwNTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+