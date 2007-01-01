В калужском «Турынино» машины паркуют прямо на газоне

В понедельник, 13 октября, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой осветить проблему своего двора.

По его словам, кто-то во дворе дома по улице Советская, 105 оставляет свои машины на газоне.

— Уже второй день подряд машины припаркованы на газоне, - рассказывает местный житель.

— Сначала была одна, теперь их уже две! - возмущается мужчина.

На данный момент машины продолжают стоять в неположенном месте.