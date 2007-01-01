Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В калужском «Турынино» машины паркуют прямо на газоне
Общество

В калужском «Турынино» машины паркуют прямо на газоне

Евгения Родионова
13.10, 09:30
1 437
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 13 октября, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой осветить проблему своего двора.

По его словам, кто-то во дворе дома по улице Советская, 105 оставляет свои машины на газоне.

— Уже второй день подряд машины припаркованы на газоне, - рассказывает местный житель.

— Сначала была одна, теперь их уже две! - возмущается мужчина.

На данный момент машины продолжают стоять в неположенном месте.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5KZ2FzeWQ0K3Q1ZXN2UVFTam1VbVE9PSIsInZhbHVlIjoiOHkveDZYZHhaVXlnR2x3d3hzRmRUY3ZoMGFvc1ZEVS9tNmxDOFJMall6a1NOMzBSbEZrSjc5ZkEvTjJyVEZmM2xLblBldEpTMUNOSStxRTU1eDdhOWhhZ0l4Y0RxaE0rcHNFWnNQTzRmVWhYUHM1dVBHWjdMdWRmR2xhK1VSMnNJZWNGM21yNk9IQ3QzOFRZbmZucjhmRUtFRlJwMnN5dW1KZ214T0gyaVQyelUvUkxNVC9janNtR2Q3QXYxWW1paU1UbWNBdTFnK2FNVllqWUg3dTI2cTBlRy93bElnd0U4bnZXc0NpczhISk5CSnp6V0RlaWlHc2duSWhVL0tDbnpWeHFoZlZBUFNHYndBRFltZVQ4ZGRWd1l3UHgxSE1BSCtOdXZ6Q3NpMjM4eWd6S3dSOEhYVFd5RFJGY0xHaTl6Nnlja1dnMHo5SzlzOUpESVRWc2luSVUyNjF5STlsaDB5c0VHZ2NCdmoxNFF1ZVlhSENKamdJeGpHSzlCR0g1M2I5VDc4NXd3ZnEwZml2d0VobHNwNDVpb2VQZkNibytMeDduMjdMcFJxM2UrMWl5UlRuQncwZkJrUVZZNnBmSCIsIm1hYyI6IjkzODBhYmU4MjZhNGJiNjZlZTNkZTcyODdkNjg4NjA0YzA3M2RmODBlYzkwMDYyYzRhNjI4MGNkMjZiMTliMTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImEvcFU0WldkMURhR0ZQM0gxeGpwcEE9PSIsInZhbHVlIjoiQzRwclJYWE5SdmQyVy9FaW1NY1N2enl3UzU4STQ1OFZxVW9FTk5yeGpxelBOTlI3K3A4ZldSVHJJM3czMlE0UzQ1SXhlTWd5VEM3VVAyUDQxWEpWRnl5YVFkYUhIbmZEQ3NIMnZRNkZBTjkzT0RoVm1uNHI5SVFYTDFkcVMrRkh3ajJ0Vk85WDU3SkpNSlNXRE5xeExoYmhFRGJ2bXMvOEVpR3RvMTliUzREbzJKeXJpamcvNVd0K2RLemFOR3QyRXJ1enZxZEFzaEVoUHp4U3N6a3dpcHVSOGlDeHJnNHJUQUlrdjJDN1lxbG1OOS9ac1FodnU5LzZGb0FvYXpDVHZEb3Q2cTg0amc0VEIwblI4Ri9mT1pUK2dYL0k0MlRqUVpiRGdJSmlDcERQQTlza3RSV2NPZWcrbTRJVUIxRk0yOVBTbEVLVmpmdjdLT2JWN09iVzdwbTJTRm90WW5NWjQ2QW5xc2VudmFIQndIbU1Gb3Z4S0pUTGZLeTJhVk00bW1HVUNnYWJsU0xtSy9zTk9DSS9oUHVJa2hCZGJpRzBPRERWdzhGeUY2RlF5dE13L0xYQUQ2b0VDaEdnc2VXUVRxR0V5ZzliTnpsNUg4TXBkeXJJYy8xK3RreGprV1NhY2Raa0JxTlBZYkpNRklxQlZRL3hSRHRKOUhjVWthVEtUUjZaN1Z6cFZsUUhwQVNSU0xnZVpsYkRrakFweE5aaWVXT0tlWjVqYlQvNjU1U2FEWTNaN25XOFQxT3BPQVljUnpZREJzeGlJTnIxN0Zra3NBZ2NPVVNiOFZuK214WXhPY2tNQ2F1NDY5MGxCSlZGWmJaUDZaTUFlZVpvUHRxayIsIm1hYyI6IjQ5ZGRjYWU1ZWE5NmNiZWY5NDZlY2ZjYzExNzBjY2MyMzk0YWFmYjQ4ZmY4Y2NjNzgzOWFlN2M2NjEwYjU0ZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+