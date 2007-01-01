В калужских «Веснушках» бездомные собаки пугают жителей

В официальной группе района Правый берег Калуги местная жительница обратилась с тревожным сообщением о стае бездомных собак в микрорайоне.

Фото: Официальная группа района Правый берег в городе Калуга.

В своем посте от 11 октября она подробно описала проблему:

- Прошу помочь с отловом собак в микр. Веснушки в р-не школы и домов №31-32-26! Летом прибились или выпустили на районе 4 щенка, заметьте не мелких пород, 2 из них чипированные, на остальных не увидела бирки. Просила ещё в начале сентября их изловить, на что мне был дан ответ, что на них чипы отлову не подлежат! Меж тем собаки выросли, взрослому человеку они по пояс, Обитают на помойке.

По словам женщины, собаки проявляют агрессию и нападают на домашних питомцев, а из-за близости школы ситуация становится особенно опасной.

- Прикармливать запрещено, а бросать на территории жилого микрорайона значит государству можно, — отметила калужанка, указывая на правовую нестыковку.

В управлении городского хозяйства Калуги отреагировали на обращение и пообещали направить бригаду отлова для проверки в течение недели. Также жителям рекомендовали оформлять заявки через официальный сайт для ускорения процесса решения подобных проблем.