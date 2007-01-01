Киберполиция предупреждает калужан о новой схеме мошенников

В воскресенье, 12 октября, УМВД по Калужской области распространило официальное предупреждение от Киберполиции России.

Сотрудники правоохранительных органов информируют жителей региона о новой схеме мошенничества, известной как SIM-swap-атака.

Суть мошенничества заключается в том, что злоумышленники получают дубликат SIM-карты жертвы через мобильного оператора, используя поддельные документы. Владелец телефона при этом внезапно теряет связь — перестают проходить звонки, пропадает интернет. Через полученный дубликат преступники получают доступ к SMS, кодам подтверждения и онлайн-банкам.

Специалисты рекомендуют при первых признаках проблемы немедленно звонить оператору связи, чтобы проверить, не выпускался ли дубликат SIM-карты. Также необходимо проверить банковские приложения, личные кабинеты, особенно на «Госуслугах», сменить пароли и подключить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.