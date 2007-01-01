Калуга принимает участников форума «Часовые Памяти»

С 10 по 12 октября в Калуге проходит масштабный патриотический форум «Часовые Памяти», который объединил более 100 подростков из разных регионов страны.

Фото: управление физической культуры, спорта и молодежной политики Калуги

Участниками стали школьники из Луганска, Брянска, Курска, Воронежа, Рязани, Москвы, Смоленска, а также талантливые учащиеся из Козельска и Калуги.

Программа форума включает разнообразные конкурсы и активности. Ребята демонстрируют навыки строевой подготовки, участвуют в смотре постов, осваивают сборку и разборку автомата Калашникова, проверяют знания истории России в викторинах и соревнуются в спортивных эстафетах.

Кроме испытаний, для участников подготовили и развлекательную часть: командообразующие игры, экскурсии по историческим местам Калуги, лазертаг и дискотеку.

Мероприятие направлено на патриотическое воспитание и укрепление дружеских связей между молодежью разных регионов.