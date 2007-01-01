В Калужской области пройдет антинаркотическая акция

В Калужской области начинается второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Фото: УМВД по Калужской области

С 13 по 24 октября сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков принимают сообщения от граждан о фактах незаконного оборота запрещенных веществ.

В рамках мероприятия организована работа «горячей линии», где можно анонимно сообщить о местах продажи наркотиков. Также специалисты консультируют по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Правоохранительные органы совместно с антинаркотической комиссией региона и органами местной власти проведут профилактические мероприятия в учебных заведениях. К работе активно привлекаются волонтеры молодежных движений для предотвращения распространения наркомании среди подростков и студентов.