В Калужской области пройдет антинаркотическая акция
Общество

В Калужской области пройдет антинаркотическая акция

В Калужской области начинается второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Ольга Володина
12.10, 11:02
Фото: УМВД по Калужской области
С 13 по 24 октября сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков принимают сообщения от граждан о фактах незаконного оборота запрещенных веществ.

В рамках мероприятия организована работа «горячей линии», где можно анонимно сообщить о местах продажи наркотиков. Также специалисты консультируют по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Правоохранительные органы совместно с антинаркотической комиссией региона и органами местной власти проведут профилактические мероприятия в учебных заведениях. К работе активно привлекаются волонтеры молодежных движений для предотвращения распространения наркомании среди подростков и студентов.

