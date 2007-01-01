Афиша Обнинск
Общество

В Калуге и планируют расширить сиреневую аллею на Степана Разина

Администрация Калуги дала разъяснения по поводу работ по озеленению на улице Степана Разина.
Ольга Володина
12.10, 08:44
0 451
Временно исполняющий полномочия главы города Дмитрий Денисов сообщил, что сиреневая аллея будет сохранена и дополнена новыми посадками.

По словам Денисова, были удалены только погибшие растения:

- Подрядчик удалил старую, агрессивную поросль американского клёна... В процессе нашли один-единственный куст сирени, засохший и вытесненный клёном. Он погиб, и поэтому был удалён.

В планах администрации - значительное расширение аллеи.

Как отметил Денисов:

- Скоро аллею из сирени продлим, тут появятся ещё 30 новых кустов.

Также уже завершена высадка 60 крупнолистных лип, которые станут украшением обновленного бульвара.

