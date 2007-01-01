В Калуге и планируют расширить сиреневую аллею на Степана Разина
Администрация Калуги дала разъяснения по поводу работ по озеленению на улице Степана Разина.
Временно исполняющий полномочия главы города Дмитрий Денисов сообщил, что сиреневая аллея будет сохранена и дополнена новыми посадками.
По словам Денисова, были удалены только погибшие растения:
- Подрядчик удалил старую, агрессивную поросль американского клёна... В процессе нашли один-единственный куст сирени, засохший и вытесненный клёном. Он погиб, и поэтому был удалён.
В планах администрации - значительное расширение аллеи.
Как отметил Денисов:
- Скоро аллею из сирени продлим, тут появятся ещё 30 новых кустов.
Также уже завершена высадка 60 крупнолистных лип, которые станут украшением обновленного бульвара.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь