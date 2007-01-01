В Калужской области состоялся военно-исторический праздник, посвященный Тарутинскому бою
В музее-заповеднике "Тарутинское поле" вспомнили 231-ю годовщину знаменитого сражения
Именно под Тарутино армия Кутузова нанесла первый победоносный удар по армии Наполеона.
Спустя много лет здесь же были остановлены фашистские войска.
Почтить память героев приехали волонтеры, реконструкторы, члены молодежных организаций, историки, представители администраций.
