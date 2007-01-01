Афиша Обнинск
Общество В Калужской области состоялся военно-исторический праздник, посвященный Тарутинскому бою
Общество

В Калужской области состоялся военно-исторический праздник, посвященный Тарутинскому бою

В музее-заповеднике "Тарутинское поле" вспомнили 231-ю годовщину знаменитого сражения
Михаил Тырин
11.10, 16:14
0 261
Именно под Тарутино армия Кутузова нанесла первый победоносный удар по армии Наполеона.

Спустя много лет здесь же были остановлены фашистские войска.

Почтить память героев приехали волонтеры, реконструкторы, члены молодежных организаций, историки, представители администраций.

