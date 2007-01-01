Афиша Обнинск
В Малоярославце встречают 213-ю годовщину победы в Отечественной войне 1812 года

Для жителей города и многочисленных гостей подготовили масштабную культурно-историческую программу, которая рассчитана на все выходные - 11-12 октября
11.10, 15:09
В Центре российского кино уже прошла познавательная молодежная игра "Слава русского оружия".

В военно-историческом музее 1812 года работает научная конференция "Отечественные войны и русская провинция"

В воскресенье память русских воинов вспомнят в храмах - будут богослужения и другие ритуалы почитания памяти героев.

В завершении программы военно-исторические клубы из разных уголков страны примут участие в открытых уроках.

 

