В Обнинске открыли мемориальную доску в честь подольского курсанта
Торжественная акция состоялась 11 октября, в субботу на улице Треугольной, где жил Петр Лапин
Петр Иванович в составе легендарного подразделения отражал атаку на Ильинские рубежи в октябре 1941 года.
В то время ему было всего 17 лет. Позже Петр Лапин участвовал в прорыве Ленинградской блокады, был тяжело ранен. В мирное время стал директором школы.
Его ученики и проявили инициативу об установке памятного знака в Обнинске на улице Треугольной, где он жил.
Интересно, что его сын Александр по-прежнему живет в этом же доме.
