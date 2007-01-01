В Обнинске открыли мемориальную доску в честь подольского курсанта

Торжественная акция состоялась 11 октября, в субботу на улице Треугольной, где жил Петр Лапин

Петр Иванович в составе легендарного подразделения отражал атаку на Ильинские рубежи в октябре 1941 года.

В то время ему было всего 17 лет. Позже Петр Лапин участвовал в прорыве Ленинградской блокады, был тяжело ранен. В мирное время стал директором школы.

Его ученики и проявили инициативу об установке памятного знака в Обнинске на улице Треугольной, где он жил.

Интересно, что его сын Александр по-прежнему живет в этом же доме.