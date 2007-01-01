Жителям Обнинска объяснили причину мутной ржавой воды в кранах
В субботу, 11 октября руководитель городской администрации Стефан Перевалов у себя на страничке ответил на многочисленные жалобы обнинцев
Из-за реконструкции оборудования на Вашутинском водозаборе люди остались без чистой воды.
Проблема будет решена в течение суток.
На это время чистую воду будут подвозить по графику:
13:00-13:20 – ул. Королёва, 14 (у магазина «Магнит»)
13:30-13:50 – ул. Энгельса, 5 (у магазина «Верный»)
14:00-14:20 – пр. Маркса, 94 (парковка у дома)
14:30-14:50 – ул. Гагарина, 55 (у почты)
15:10-15:30 – ул. Комсомольская, 9-11 (парковка между домами)
Машина – белая Газель с серым тентом, номер о830ок
