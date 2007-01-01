Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Думиничский мясокомбинат расширяет присутствие в Калуге
Новость дня Общество

Думиничский мясокомбинат расширяет присутствие в Калуге

10.10, 16:22
0 534
В Калуге, на улице Телевизионной, 11, открылся фирменный магазин Думиничского мясокомбината — одного из ведущих производителей мясной продукции региона. В ближайшее время покупателей ждет еще одно новое торговое пространство на улице Ленина. Продукция предприятия также доступна и в сетевых магазинах города.

Комбинат начал свою историю в 1960 году и с тех пор стал узнаваемым брендом не только в Калужской области, но и по всей России. Его производственные мощности расположены в экологически благополучном районе, окруженном лесами, что обеспечивает чистоту сырья и бережное отношение к природе. Благодаря эффективному использованию ресурсов предприятие занимает второе место среди аналогичных производств региона.

Натуральные продукты по традиционным рецептам

Ассортимент Думиничского мясокомбината включает вареные, полукопченые и сырокопченые колбасы, сосиски, сардельки, ветчины, полуфабрикаты и продукцию без нитритов. Особой популярностью пользуются полукопченая «Московская» и вареные колбасы: «Докторская», «Любительская» и «Русская». Эти изделия не задерживаются на полках, ведь они стали не просто повседневным блюдом, а настоящим украшением стола для ценителей качественного мяса.

Секрет успеха — ​в строгом соблюдении советских ГОСТов, которые гарантируют натуральный состав без искусственных добавок и усилителей вкуса. Колбасы коптят на натуральной буковой щепе, а в рецептурах используются только природные специи. Такой подход позволяет не только сохранить традиционный вкус, знакомый с детства, но и обеспечить высокое качество продукции.

Современные решения для домашнего уюта

Предприятие активно развивает линейку готовых решений для быстрого и вкусного приготовления: фаршированный перец с индейкой, голубцы, котлеты по-­домашнему и знаменитый «Кордон блю» с ветчиной и сыром. Этот продукт уже был удостоен звания «Продукт года»: ​его нежная начинка из куриного мяса, ветчины и сыра сочетается с хрустящей корочкой, создавая идеальный баланс вкуса и текстуры. Такие полуфабрикаты особенно оценят занятые хозяйки и гурманы.

Для тех, кто предпочитает здоровое питание, комбинат предлагает безнитритную линейку — колбасу «Любимая», изделия из индейки, буженину «Де-­люкс», ветчину по-­ленинградски и сосиски с молоком — выбор для аллергиков и всех, кто следит за составом продуктов.

Производство будущего

Мощности предприятия позволяют выпускать до 5 тонн колбасной продукции и до 6 тонн полуфабрикатов в день. Производственные цеха оснащены современным итальянским оборудованием, включая полуавтоматические линии и системы фасовки. Холодильный комплекс включает камеру шоковой заморозки (до –25 °C), пять низкотемпературных и одну камеру для поддержания оптимального режима охлаждения. Общий объем хранимого сырья — ​до 100 тонн. Все холодильные установки работают на итальянском фреоновом оборудовании, обеспечивающем стабильность температурных режимов.

За последний год объемы производства выросли на 30–40%. Предприятие остается верным своим принципам: высокое качество, доступные цены и забота о потребителе.

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ В КАЛУГЕ:

• Телевизионная, 11

• Ленина, 53 (СКОРО ОТКРЫТИЕ)

Реклама. АО «Думиничский мясокомбинат». ИНН 4005000308. erid: 2VfnxyGy7Ap
