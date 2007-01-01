В Козельске установят новый памятник

Сейчас ведется работа над скульптурной композицией «Солдаты», сообщил в пятницу, 10 октября, министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

- Завершена работа над моделью монументальной скульптурной композиции «Солдаты», - пояснил он. - Уже через месяц начнётся создание её финальной, бронзовой версии. Этот арт-объект станет важной частью нового туристического комплекса, подчёркивающего наше богатое историческое наследие.

В планах города также создание и установка ещё двух композиций: «Оборона Козельска в 1238 году» и «Напутствие».