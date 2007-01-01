Пашут для страны: как ООО «Калужская МТС» обеспечивает продовольственную безопасность региона

Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей экономики Калужской области. Благодаря плодородным землям, господдержке и труду местных аграриев регион уверенно обеспечивает себя продовольствием и вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны.

Важную роль в развитии сельского хозяйства в регионе играет ООО «Калужская машинно-­технологическая станция». Подробнее об этом нам рассказал руководитель компании Николай Сергеевич СУХОДОЛЕЦ.

20 лет работы

— Чтобы представить вас нашим читателям, расскажите, пожалуйста, о самой компании.

— Калужская машинно-­технологическая станция работает уже более 20 лет. Предприятие было создано по инициативе губернатора Калужской области Анатолия Дмитриевича Артамонова и департамента сельского хозяйства области.

Основными предпосылками создания МТС стали: низкий уровень внедрения прогрессивных технологий в растениеводстве, сокращение числа сельхозтехники в хозяйствах, ее моральный и физический износ, а также уменьшение числа работающих в сельхозпроизводстве механизаторов.

Калужская МТС стала первой в России машинно-­технологической станцией, которая в своем регионе на постоянной основе начала оказывать помощь сельхозпредприятиям. В сентябре 2024 года произошла реорганизация компании: государственное предприятие стало обществом с ограниченной ответственностью «Калужская машинно-­технологическая станция». Основное направление деятельности МТС: оказание механизированных услуг сельскохозяйственным предприятиям и личному подворью в проведении сезонных полевых работ.

Планируем системно поддерживать городские и сельские поселения по созданию и обновлению противопожарных минерализованных полос, а также проводить сервисное обслуживание доильных установок и молочного оборудования.

— С 2003 года предприятие было в оперативном управлении министерства сельского хозяйства, а как сейчас?

— После реорганизации в сентябре 2024 года единственным учредителем организации все так же является министерство сельского хозяйства Калужской области.

Изменение статуса позволило увеличить гибкость в принятии управленческих решений, улучшить механизмы финансирования и развивать собственные инициативы по совершенствованию технологического процесса.

Переход на свою технику

— Для работы вы используете собственную технику?

— В настоящее время парк сельскохозяйственной техники ООО «Калужская МТС» насчитывает более 280 единиц: тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, косилки, автомобили и технику специального назначения, прицепное оборудование.

Мы являемся амбассадором трактора российского производства Петербургского тракторного завода «Кировец». В нашем парке 16 тракторов этого бренда. В 2026 году планируется приобретение еще 10 единиц.

— Удается ли обновлять технику и влияют ли на работу санкции?

— Работу по обновлению машинно-­тракторного парка и оборудования мы проводим ежегодно.

Наша организация отказывается от использования импортной техники в пользу российских и белорусских производителей. Санкции в первую очередь повлияли на обслуживание той техники, которая была закуплена ранее.

В 2026 году планируется приобретение 35 единиц новой техники, среди которых энергонасыщенные тракторы марки «Кировец», новые косилки, кормоуборочные комбайны и сервисные автомобили.

— Какие показатели деятельности у вас в этом году?

— В этом году мы уже обработали более 15 000 га земель. До конца сезона планируется увеличить этот показатель до 19 000 га.

Убрали урожай зерновых и масленичных культур на площади более 7 500 га.

Собрали кормов более 96 000 т, что уже превышает плановый показатель на 11 000 т, и этот показатель еще увеличится, так как кормозаготовочные работы продолжаются.

Готовим кадры

— Вопрос кадров остро стоит сейчас для всех. А как с этим у вас?

— Действительно, проблема кадрового дефицита сейчас актуальна практически для каждой сферы экономики, включая сельское хозяйство. Что касается нашей организации, мы сталкиваемся с теми же вызовами, однако предпринимаем активные шаги для решения этой проблемы.

Во-­первых, мы активно сотрудничаем с местными учебными заведениями и профильными вузами, организуя стажировки. Это позволяет молодым специалистам получать практические знания и опыт работы в реальных условиях.

В этом году заключено соглашение о создании на базе Перемышльской средней общеобразовательной школы агротехнологического класса. Будем проводить работу по привлечению молодежи в сферу сельского хозяйства уже со школьной скамьи.

Во-­вторых, нами проводится постоянная работа по повышению квалификации сотрудников, регулярно организуются курсы повышения мастерства, что способствует росту профессионализма и удержанию квалифицированных кадров.

Кроме того, мы стараемся создать комфортные условия труда, предлагая достойную заработную плату, питание, проживание в сезон проведения полевых работ, доставку до места работы, социальные гарантии и перспективы карьерного роста, что также привлекает специалистов и мотивирует опытных сотрудников оставаться в штате.

— Сколько у вас сейчас сотрудников?

— В пиковый сезон полевых работ численность сотрудников достигала порядка 107 человек.

Однако потребность в производственных сотрудниках остается высокой, нам в большом количестве требуются трактористы-­машинисты.

В среднем заработная плата сотрудников в 2025 году увеличилась на 21% по сравнению с 2024 годом и в будущем будет продолжать расти.

Показать себя

— Вы активно участвуете в мероприятиях отрасли. Каково значение той же выставки «Калужская осень» для вашей работы?

— Мы, как и любая компания, хотим заявить о себе, чтобы о нас знал как можно больший круг лиц. И одним из способов как раз является участие в отраслевых мероприятиях.

На таких мероприятиях собираются представители компаний и отраслевых сообществ, заинтересованные в поиске новых партнеров. Благодаря живому общению и непосредственному контакту с потенциальными клиентами удается установить полезные связи.

Помимо этого, есть возможность узнать о последних разработках и инновационных технологиях в агросекторе, оценить новую технику в работе во время демо­показов.

Это отличная возможность презентовать сельскохозяйственным товаропроизводителям нашу компанию, нашу технику, услуги, которыми мы располагаем, от высококачественной подготовки почвы до эффективной уборки урожая современными методами и оборудованием. А также представить наши новые направления деятельности.

— Наверняка за годы работы у вас набралось много выдающихся сотрудников. Можете рассказать о некоторых?

— Конечно, у нас работает много опытных сотрудников, которые давно себя зарекомендовали с лучшей стороны. Особо отмечу Андрея Плотникова, который уже 20 лет трудится на предприятии. Он не только показывает хорошую работу на предприятии, но и представлял Калужскую область на Всероссийском конкурсе пахарей.

Тракторист-машинист Борис Родионов удостоен высокой награды — почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области».

Наш сотрудник Сергей Минаков на постоянной основе доставляет гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции.

— Что бы вы пожелали работникам сельского хозяйства в их профессиональный праздник?

— Прежде всего, хочу выразить огромную признательность всем, кто посвятил свою жизнь работе на земле. Ваш труд требует самоотверженности, упорства и искренней преданности делу. Хочется пожелать вам больших урожаев, крепкого здоровья, стабильного дохода и семейного счастья. Пусть трудности обходят стороной, а погода всегда будет благосклонна. Благодарю вас за вашу работу и желаю дальнейших успехов в любимом деле!

г. Калуга, ул. Дальняя, д. 3

+7 (4842) 700-446