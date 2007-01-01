Пашут для страны: как ООО «Калужская МТС» обеспечивает продовольственную безопасность региона
Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей экономики Калужской области. Благодаря плодородным землям, господдержке и труду местных аграриев регион уверенно обеспечивает себя продовольствием и вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны.
Важную роль в развитии сельского хозяйства в регионе играет ООО «Калужская машинно-технологическая станция». Подробнее об этом нам рассказал руководитель компании Николай Сергеевич СУХОДОЛЕЦ.
20 лет работы
— Чтобы представить вас нашим читателям, расскажите, пожалуйста, о самой компании.
— Калужская машинно-технологическая станция работает уже более 20 лет. Предприятие было создано по инициативе губернатора Калужской области Анатолия Дмитриевича Артамонова и департамента сельского хозяйства области.
Основными предпосылками создания МТС стали: низкий уровень внедрения прогрессивных технологий в растениеводстве, сокращение числа сельхозтехники в хозяйствах, ее моральный и физический износ, а также уменьшение числа работающих в сельхозпроизводстве механизаторов.
Калужская МТС стала первой в России машинно-технологической станцией, которая в своем регионе на постоянной основе начала оказывать помощь сельхозпредприятиям. В сентябре 2024 года произошла реорганизация компании: государственное предприятие стало обществом с ограниченной ответственностью «Калужская машинно-технологическая станция». Основное направление деятельности МТС: оказание механизированных услуг сельскохозяйственным предприятиям и личному подворью в проведении сезонных полевых работ.
Планируем системно поддерживать городские и сельские поселения по созданию и обновлению противопожарных минерализованных полос, а также проводить сервисное обслуживание доильных установок и молочного оборудования.
— С 2003 года предприятие было в оперативном управлении министерства сельского хозяйства, а как сейчас?
— После реорганизации в сентябре 2024 года единственным учредителем организации все так же является министерство сельского хозяйства Калужской области.
Изменение статуса позволило увеличить гибкость в принятии управленческих решений, улучшить механизмы финансирования и развивать собственные инициативы по совершенствованию технологического процесса.
Переход на свою технику
— Для работы вы используете собственную технику?
— В настоящее время парк сельскохозяйственной техники ООО «Калужская МТС» насчитывает более 280 единиц: тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, косилки, автомобили и технику специального назначения, прицепное оборудование.
Мы являемся амбассадором трактора российского производства Петербургского тракторного завода «Кировец». В нашем парке 16 тракторов этого бренда. В 2026 году планируется приобретение еще 10 единиц.
— Удается ли обновлять технику и влияют ли на работу санкции?
— Работу по обновлению машинно-тракторного парка и оборудования мы проводим ежегодно.
Наша организация отказывается от использования импортной техники в пользу российских и белорусских производителей. Санкции в первую очередь повлияли на обслуживание той техники, которая была закуплена ранее.
В 2026 году планируется приобретение 35 единиц новой техники, среди которых энергонасыщенные тракторы марки «Кировец», новые косилки, кормоуборочные комбайны и сервисные автомобили.
— Какие показатели деятельности у вас в этом году?
— В этом году мы уже обработали более 15 000 га земель. До конца сезона планируется увеличить этот показатель до 19 000 га.
Убрали урожай зерновых и масленичных культур на площади более 7 500 га.
Собрали кормов более 96 000 т, что уже превышает плановый показатель на 11 000 т, и этот показатель еще увеличится, так как кормозаготовочные работы продолжаются.
Готовим кадры
— Вопрос кадров остро стоит сейчас для всех. А как с этим у вас?
— Действительно, проблема кадрового дефицита сейчас актуальна практически для каждой сферы экономики, включая сельское хозяйство. Что касается нашей организации, мы сталкиваемся с теми же вызовами, однако предпринимаем активные шаги для решения этой проблемы.
Во-первых, мы активно сотрудничаем с местными учебными заведениями и профильными вузами, организуя стажировки. Это позволяет молодым специалистам получать практические знания и опыт работы в реальных условиях.
В этом году заключено соглашение о создании на базе Перемышльской средней общеобразовательной школы агротехнологического класса. Будем проводить работу по привлечению молодежи в сферу сельского хозяйства уже со школьной скамьи.
Во-вторых, нами проводится постоянная работа по повышению квалификации сотрудников, регулярно организуются курсы повышения мастерства, что способствует росту профессионализма и удержанию квалифицированных кадров.
Кроме того, мы стараемся создать комфортные условия труда, предлагая достойную заработную плату, питание, проживание в сезон проведения полевых работ, доставку до места работы, социальные гарантии и перспективы карьерного роста, что также привлекает специалистов и мотивирует опытных сотрудников оставаться в штате.
— Сколько у вас сейчас сотрудников?
— В пиковый сезон полевых работ численность сотрудников достигала порядка 107 человек.
Однако потребность в производственных сотрудниках остается высокой, нам в большом количестве требуются трактористы-машинисты.
В среднем заработная плата сотрудников в 2025 году увеличилась на 21% по сравнению с 2024 годом и в будущем будет продолжать расти.
Показать себя
— Вы активно участвуете в мероприятиях отрасли. Каково значение той же выставки «Калужская осень» для вашей работы?
— Мы, как и любая компания, хотим заявить о себе, чтобы о нас знал как можно больший круг лиц. И одним из способов как раз является участие в отраслевых мероприятиях.
На таких мероприятиях собираются представители компаний и отраслевых сообществ, заинтересованные в поиске новых партнеров. Благодаря живому общению и непосредственному контакту с потенциальными клиентами удается установить полезные связи.
Помимо этого, есть возможность узнать о последних разработках и инновационных технологиях в агросекторе, оценить новую технику в работе во время демопоказов.
Это отличная возможность презентовать сельскохозяйственным товаропроизводителям нашу компанию, нашу технику, услуги, которыми мы располагаем, от высококачественной подготовки почвы до эффективной уборки урожая современными методами и оборудованием. А также представить наши новые направления деятельности.
— Наверняка за годы работы у вас набралось много выдающихся сотрудников. Можете рассказать о некоторых?
— Конечно, у нас работает много опытных сотрудников, которые давно себя зарекомендовали с лучшей стороны. Особо отмечу Андрея Плотникова, который уже 20 лет трудится на предприятии. Он не только показывает хорошую работу на предприятии, но и представлял Калужскую область на Всероссийском конкурсе пахарей.
Тракторист-машинист Борис Родионов удостоен высокой награды — почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области».
Наш сотрудник Сергей Минаков на постоянной основе доставляет гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции.
— Что бы вы пожелали работникам сельского хозяйства в их профессиональный праздник?
— Прежде всего, хочу выразить огромную признательность всем, кто посвятил свою жизнь работе на земле. Ваш труд требует самоотверженности, упорства и искренней преданности делу. Хочется пожелать вам больших урожаев, крепкого здоровья, стабильного дохода и семейного счастья. Пусть трудности обходят стороной, а погода всегда будет благосклонна. Благодарю вас за вашу работу и желаю дальнейших успехов в любимом деле!
