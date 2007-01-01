Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Школьники из Калуги побывали на профориентационном уроке в аэропорту
Общество

Школьники из Калуги побывали на профориентационном уроке в аэропорту

Дмитрий Ивьев
10.10, 10:29
0 237
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Международный аэропорт «Калуга» провёл для учащихся 6-9 классов школы №29 открытый урок в рамках долгосрочного сотрудничества, направленного на раннюю профориентацию подростков. Мероприятие стало частью инициативы аэропорта по подготовке будущих специалистов для авиационной отрасли.

С ребятами встретился исполняющий обязанности начальника службы наземного обслуживания воздушных судов Иван Кривов. Он рассказал, как устроен ежедневный труд в аэропорту, какие профессии здесь востребованы и почему каждая роль - от диспетчера до техника - важна для безопасной и слаженной работы воздушной гавани. Школьники активно задавали вопросы: как начать карьеру в авиации, где учиться и какие качества нужны, чтобы преуспеть в этой сфере.

Этот урок - не разовое мероприятие, а продолжение партнёрства между аэропортом и школой. Ранее стороны подписали соглашение о регулярных образовательных встречах для профильных классов. Для аэропорта «Калуга» такая работа - это и вклад в будущее кадровой базы отрасли, и способ пробудить у подростков интерес к авиации, технике и высоким стандартам сервиса.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRxMk9MSGNKREJ3SG00VzBCUllaN3c9PSIsInZhbHVlIjoiTE9vOFhydm1IVjZiRXRwVllJV081VEJUMThRayttMFNtM0xWWkk3aUgrZHhGSnk5SHVzTDdCdE40ODBTV3pPOFZDemVpZ0JaWTgyYnlVWm5NcHJnYUUvSnlyakR1R1NicUYyRmdQd201bksvT1IzYVpzQ21aZGlRalhTTEJ2TEh5VVNOMXRtVURYL1dvWUtPRG94UERPVDVVcWpsenFONEpzdjIrVUg2azdXNlFHTTJUYUMyU2dEMHhVdXYwUVZyY0txaG10c2VJWmdHZ0xKdVlia2haZTBzVGtrdDNueklxejhmMDdNeUdDeS9oTHJNQmtHNk9KMkpZckRFOUFYT044U3lFMTVMcVJ4K2Vka3hONk1IUC9Ka0JHU2lkUUJaTjZ6UVNac3NKTEtIVXFBM0ZFRjF2TmxIcmhxNlUwN3JqS3VsU1A1NkZTUjJGUlJwTENsUXFtYldvZTZjRGl2ckQxb0k0YlhadDF2Y3ZHSklhOVBxbDJFVGNpWElPUW1xWFZQMThXR000NVFjRE94ZmlDZHlscUxHMkNWT1FNbHp3WWFDbUNtZi9hRGQzaTNJc3FPcEhBT2h5eFpQRnQrayIsIm1hYyI6IjJhMzFlZjY0Nzk3YWIzNzcyODBlMTk2ZjM4MmQ1ZmZhMmFjNzkwNjM2MjI5ZGE5MTI5YzY0NWQ3MDUzNjBlYzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJOQ2JZRTF0ZVFEbEZXK0VWUlZQaGc9PSIsInZhbHVlIjoiUVozTVR5NVorOXBvUEtZcXpraXUvZE5zWE5nOG9pbDJIM3pQa29SMjFsRUNyZ25xeFlqTWVHVm8yYnY2K0VtL3N4WUU5WEhZK2N6SEVURmV2Zkx1aUFacmliZVBHN2xuTzNtQURCWkdJOVp6NXVHZnRUWExQZmlEdEZnZG9KMFdMZ1V5b3NXSzFmUjBnM1FJdmFPclFnTzROMGgvOUJhOUF5MkZodXNlaXJWeVJKK3lMSzJvRklvTW12VEtVL2JLbkNFT1pUbU0xV3hMSUxBL3ZxLzVEcDJLV2dmNWswQzk4WHcwNXlXOUhDeEVKOHF6M3IyOGRIYXBjVm5SamFHbXZzYk4xU1YyTElQdnZoclJBVHlBWGx0QkpHaE1KVW5mdm5XVXJ3RWRvRkszczRMTWpneWZtSGNSMkJ0akdtZHpuSmc4elFmaWhjSWxGU1cxVGdrYThhREVBdG14RW15R2d2WWhHZGFOM2JEVnNKMDc5V0FXaktJMW9jY2FiamVWQWtEOFM0UGFnVUZoN05QWkN2bmo5MnI3M0w1cUk0dVdLcW14SUgyYURDS0xROHVLbGJXYlNTZ0tCVTNWR3o2d3dsVFZNeG1COUs2ZjdvMUxVT1BHYkVkdG5Fd001ZVJmN1V3ZVp3QTUxWmtleVlmTkhSei9GR3BvVHA1UFN1UzhnMkQxZlJLUzkzZ1pNbjB5dE90UTFHemcvT01JU0dSZE5mR0lJN1dTMFY2ZHF1cUpEVDNrdzRnRjFWSG85Qlk1Z240NHI0T2I1RnNiaTdNekg2ZnVXSUlJbXVGZElqbyt5L3hCVW9jNHNVY3Z2QSs4aE5keERwR1lEemlwUzlhYiIsIm1hYyI6IjE2N2QwYjliYWY2ZGU4ZDE1NTNlYmZiZmRiNDY5ODBkM2IwOTMyMWNiNjViOTIzNTMxODAzZGY1OWE5YTdmNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+