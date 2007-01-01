Школьники из Калуги побывали на профориентационном уроке в аэропорту

Международный аэропорт «Калуга» провёл для учащихся 6-9 классов школы №29 открытый урок в рамках долгосрочного сотрудничества, направленного на раннюю профориентацию подростков. Мероприятие стало частью инициативы аэропорта по подготовке будущих специалистов для авиационной отрасли.

С ребятами встретился исполняющий обязанности начальника службы наземного обслуживания воздушных судов Иван Кривов. Он рассказал, как устроен ежедневный труд в аэропорту, какие профессии здесь востребованы и почему каждая роль - от диспетчера до техника - важна для безопасной и слаженной работы воздушной гавани. Школьники активно задавали вопросы: как начать карьеру в авиации, где учиться и какие качества нужны, чтобы преуспеть в этой сфере.

Этот урок - не разовое мероприятие, а продолжение партнёрства между аэропортом и школой. Ранее стороны подписали соглашение о регулярных образовательных встречах для профильных классов. Для аэропорта «Калуга» такая работа - это и вклад в будущее кадровой базы отрасли, и способ пробудить у подростков интерес к авиации, технике и высоким стандартам сервиса.