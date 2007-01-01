Стало известно, какая погода ждет Калугу зимой

По долгосрочному прогнозу метеоролога Евгения Тишковца, озвученному 10 октября, предстоящая зима в центральной России, включая Калужскую область, скорее всего окажется мягче обычного. С вероятностью 70% средняя температура воздуха будет на 1-4 градуса выше климатической нормы.

Ожидается, что осадков за зимний сезон выпадет примерно столько же, сколько обычно, возможно, даже немного больше - на 10–20% в средних широтах. В столичном регионе, к которому близка и Калуга, средняя температура зимой, по прогнозам, превысит норму на 2,5–3 градуса: в декабре - на +3, в январе - на +1, в феврале - на +5.

При этом количество осадков будет близко к среднему: в декабре и январе — на 5–10% выше нормы, в феврале - около нормы.

Метеорологическая зима, по прогнозу, начнётся во второй половине ноября, а устойчивый снежный покров сформируется в конце ноября - начале декабря. Его высота составит 3–8 см, а к январю сугробы могут вырасти до 10–20 см, в отдельные периоды - достигать 30–40 см.

Несмотря на общую мягкость, зима не обойдётся без колебаний: будут чередоваться периоды потепления и похолодания. В Калуге ночью температура, вероятно, будет держаться в пределах –8…–13, днём — около –2…–7.

Тишковец также напомнил, что менять летнюю резину на зимнюю лучше в начале ноября, до 3–4 числа — после этого даты ночью всё чаще будет минус, возрастёт риск гололёда и осадков в виде мокрого снега, а среднесуточная температура опустится ниже +5, что считается критическим порогом для летних шин.