После Победы: в Европе решают судьбу военных заводов, а в Калужской области делают пиво и ликер

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло с 29 сентября по 5 октября, а сегодня – о событиях 6-12 октября.

Преступления и наказание

В Париже заседание суда по делу Пьера Лаваля, нацистского коллаборациониста и главы правительства Виши, прошло в его отсутствие, так он отказался присутствовать на заседании. Не явились также свидетели защиты.

Свидетель генерал Дуайен заявил, что политика, проводимая Лавалем, была всегда направлена к оказанию наибольшей помощи Германии. Свидетель рассказал, в частности, что Лаваль передал в свое время немцам принадлежавшие французам югославские шахты Бор, которые гитлеровцы не могли использовать, так как Югославия была тогда нейтральной.

Свидетель де Ла Поммере напомнил суду, что после поражения Франции Лаваль заявил о необходимости приспособить французские институты к немецким институтам.

Свидетель Жорж Бошан сказал на суде:

- Я хочу говорить от имени 785 тысяч молодых рабочих, вывезенных в Германию в соответствии с лавалевским законом о трудовой повинности. Их заставляли работать на врага. Из них 50 тысяч не вернулись во Францию.

Агентство Франс пресс сообщило, что Лаваль приговорен судом к смертной казни.

Мюнхенский корреспондент агентства Ассоциации Пресс сообщает, что военный суд приговорил к шести годам тюремного заключения бывшего советника американских властей в Баварии, немца Шульце. Он обвиняется в попытке скрыть преступное прошлое при заполнении автобиографических анкет, в хранении контрабандных боеприпасов и в нелегальном владении имуществом, похищенным у союзников.

Бывший генерал-губернатор Кореи, генерал Абэ и бывший министр иностранных дел Того явились в соответствии с приказом союзных властей в распоряжение военной полиции 8-й американской армии, как военные преступники.

Бывший эсэсовец, личный друг Гиммлера, Вальтер Руппенкургер, бежавший из Берлина в Австрию, арестован союзниками в лагере военнопленных в Эбензе (Австрия).

Маршруты нового мира

Как сообщает агентство Польпресс, прибывший в Варшаву представитель генерала Эйзенхауэра генерал Вуд обсуждал совместно с генеральным уполномоченным польского правительства вопрос о репатриации польских граждан. Согласно принятому решению, начиная с октября в Польшу ежедневно будет возвращаться 6000 поляков.

Как сообщает агентство Рейтер, английский министр труда и национальной повинности Айзекс сообщил о решении правительства демобилизовать из вооруженных сил к 1 июня 1946 года не менее 3 миллионов человек. По словам Айзекса, выполнение этого решения будет зависеть главным образом от транспортных возможностей.

Парижское радио сообщает, что на рейд Сайгона (Индо-Китай) прибыла французская эскадра. В ее состав входят линкор, авианосец, четыре крейсера, контрминоносец, воздушно-морские силы и 12 разведывательных катеров.

Стокгольмский синдром

Газета «Ню даг» поместила интервью с одним из датских представителей, приехавших в Стокгольм для организации выставки «Борющаяся Дания». Датчанин по имени Могенс Колд заявил:

- Мы возмущены тем, что в Швеции фашистам разрешают продолжать деятельность их организации, продавать свои отвратительные газеты в магазинах и на улицах. Ежедневно наша группа является предметом фашистских провокаций и попыток саботажа.

Шведские фашисты пытались обрезать канаты нашей выставочной палатки и испортить подпольную типографию, которую мы демонстрируем на выставке. Были случаи, когда фашисты терроризовали лиц, желавших посетить выставку. Дело дошло до того, что мы не можем больше выйти на улицу в форменной одежде движения сопротивления.

Судьба заводов

Как сообщает агентство Рейтер, министерство военного снабжения Великобритании объявил, что из 42 государственных военных заводов, существовавших в разгар войны, 19 будут сохранены.

Официальный представитель министерства военного снабжения сказал, что правительство еще не приняло решения относительно того, останутся ли вышеуказанные 19 военных предприятий в руках правительства навсегда.

По его словам, правительство намерено использовать некоторые из них в качестве ремонтных мастерских. Другие будут оставлены для выпуска орудий и различного рода снаряжения. Подсчитано, что это даст работу 40—50 тысячам человек.

Нет атомной угрозе!

В связи с новостями из Вашингтона о том, что ученые Соединенных Штатов протестуют против таинственности, окружающей атомную бомбу, английская газета «Ивиннг Ньюс» помещает специальное сообщение.

В нем говорится, что видные английские ученые также организуются для борьбы против злоупотреблений великим открытием. Один из известных ученых, работавший над атомной бомбой, заявил корреспонденту газеты:

- Ученые Англии чувствуют, что, поскольку ни политические, ни военные власти, по-видимому, не склонны заняться этим открытием, ученые сами должны выступить и широко информировать народ о социальном и международном значении изобретения атомной бомбы. Мы не намерены сидеть в своих лабораториях и молчать.

Поэтому ученые, чувствующие ответственность, намерены составить совместную декларацию о бомбе. Они расщепили атом для того, чтобы это открытие использовалось на пользу человечеству, а не было для него великим бедствием.

Именно теперь мы должны окончательно решить, как наилучшим образом выразить все то, что мы сейчас переживаем. Многие выдающиеся ученые будут участвовать в составлении декларации.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 5-12 октября и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…укрепляют здравоохранение

При Калужской областной больнице начало работать новое отделение по болезням уха, горла и носа. Отделение рассчитано на 20 коек. Руководит им доцент Пфафенродт.

Новые женские и детские консультации открыты в Перемышльском районе и в селе Ромоданово Калужского района.

Прием ведут опытные акушерки, в качестве консультантов привлекаются врачи.

Калужский обком общества Красного Креста организует в Калуге, Спас-Деменске, Козельске, Кирове, Перемышле и Людинове шестимесячные курсы колхозных медсестер.

Окончившие курсы направляются на практическую работу в свои колхозы.

При больницах Барятинского, Дзержинского, Жиздринского, Калужского, Куйбышевского и Ульяновского районов будут организованы краткосрочные курсы санинструкторов. 150 колхозниц-активистов общества Красного Креста будут обучаться на этих курсах.

…трудоустраивают демобилизованных учителей.

В связи с законом о демобилизации старших возрастов от 23 июня 1945 года, в школы Калуги и Калужской области возвратилось много учителей, ушедших на фронт в тяжелые для Родины дни.

Только в Юхновский район возвратилось семеро преподавателей. Тов. Давыдов, имеющий высшее образование химика-биолога, после демобилизации изъявил желание работать преподавателем в Хвастовичской средней школе.

Многие учителя, возвращающиеся из рядов Красной Армии, направлены областным отделом народного образования на руководящую работу. Так, фронтовики т.т. Степанов и Харитоненко работают сейчас директорами школ.

…поощряют таланты инвалидов.

Закончился областной смотр художественной самодеятельности первичных организаций Всесоюзного общества слепых Козельского, Сухиничского районов и г. Калуги.

Выступление началось с исполнения объединенными силами кружковцев Гимна Советского Союза. Затем выступил козельский хор, который под руководством общественницы т. Растопчиковой исполнил несколько народных песен.

Из участников сухиничской самодеятельности следует отметить инвалида Отечественной войны, ослепшего гитариста т. Тарасова и баяниста т. Родина, исполнявших вальс, «Синий платочек» и попури из русских народных песен.

…жалуются на нарушения.

«В августе вернулся я по демобилизации в Сухиничи к семье, - пишет в редакцию читатель А. Бенренев. - Но каково было мое удивление, когда увидел, что семья моя из семи (теперь восьми) человек, занимает жилую площадь в 13,6 кв. метра. А ранее занимаемая нами комната в 25 кв. метров предоставлена другой семье из двух человек.

Я обращался и в горжилуправление, и к прокурору. Последний написал в райисполком, чтобы мне немедленно предоставили квартиру, но там ответили:

- Прокурор написал, пускай он и предоставляет.

Такое отношение к демобилизованному является грубым нарушением закона, и я прошу Калужский облисполком принять строгие меры к нарушителям, чтобы в дальнейшем защитники Родины не встречали подобного бюрократизма со стороны местных руководящих организаций».

…начинают производство пива и ликеров.

Многие пищевые предприятия области к октябрьским празднествам выпустят и передадут торгующим организациям для продажи населению большие партии продуктовых товаров.

Калужская фабрика «Красная Заря», ряд пищевых артелей Разнопромсоюза в районах области дадут различные кондитерские изделия.

Колбасная фабрика мясокомбината приступила к выработке колбас и копченостей. Ликерно-водочный завод расширяет ассортимент и впервые после войны даст лучшие ликеры, наливки и настойки.

Готовится к вводу в эксплуатацию Кондровский пивоваренный завод. Большая часть оборудования установлена. Уже начато пробное производство пива.

…награждают лучших охотников.

Жюри Всесоюзного объединения «Заготживсырье» премировало охотников Малоярославецкого района - активных участников Всесоюзного социалистического соревнования по добыче пушнины. Пятеро лучших стрелков награждены наборами кожтовара на сапоги, отрезами на костюм и почетными грамотами.