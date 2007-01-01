Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области работают над снижением смертности в ДТП

Дмитрий Ивьев
09.10, 13:30
Читайте KP40.RU:
9 октября в Калуге прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве региона. Основное внимание участники уделили реализации комплекса мер, направленных на снижение аварийности и числа погибших в ДТП.

Как сообщил министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко, в госпрограмму «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения» внесены изменения, одной из ключевых целей которых стало сокращение смертности на дорогах.

В рамках программы продолжается работа по повышению видимости пешеходных переходов. К концу года в регионе будет функционировать 282 современных проекционных перехода — по их количеству Калужская область занимает второе место в России. По данным минтранса, на перекрёстках с таким оборудованием ДТП пока не зафиксировано.

Также планируется расширить участки дорог с искусственным освещением: их общая протяжённость достигнет 327 километров. До конца года дополнительно установят около 6 тысяч метров барьерных ограждений, а четырёхполосные трассы оснастят системами разделения полос.

Особое внимание уделят качеству дорожной разметки: в 2025 году на 256 километрах дорог нанесут долговечную разметку, устойчивую к износу и погодным условиям.

Министр подчеркнул, что все средства, полученные от штрафов за нарушения ПДД, полностью направляются на повышение безопасности на дорогах. Кроме того, будут выделены дополнительные бюджетные средства. Всего в 2025 году на эти цели планируется потратить более 1 миллиарда рублей из различных источников финансирования.

Несмотря на принимаемые меры, ситуация остаётся напряжённой: за первые восемь месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших в ДТП выросло на 17,1%. Особенно тревожная динамика наблюдается на дорогах регионального значения — там смертность увеличилась на 30%.

Новости по тегу
калужская область
Партнёрские новости
Новости компаний
