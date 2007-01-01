Афиша Обнинск
Затяжные дожди принесет в Калужскую область циклон «Барбара»
Новость дня Общество

Затяжные дожди принесет в Калужскую область циклон «Барбара»

Дмитрий Ивьев
09.10, 14:38
0 377
Над территорией России формируется мощная дождевая система, связанная с циклоном «Барбара». По прогнозам синоптиков, основное влияние стихии придётся на Центральную Россию, включая Калужскую область, где на выходных возможны обильные осадки.

Циклон движется со скоростью 550-600 километров в сутки. На северо-западе и в центре Русской равнины метеостанции зафиксируют 10-20 миллиметров осадков за сутки.

Известный метеоролог Евгений Тишковец сообщил в своём аккаунте, что уже на следующий день начнутся сильные дожди.

По его словам, ночью температура составит от +8 до +11 градусов, днём — от +10 до +13. В выходные ночью будет +5…+8, а днём воздух не прогреется выше +7…+10, что соответствует климатической норме для октября.

При этом он отметил, что это лишь начало похолодания, а на следующей неделе регион ожидает уже настоящая глубокая осень.

