Калужские пенсионеры завоевали награды на всероссийской Спартакиаде

В Тюмени завершилась десятая Спартакиада пенсионеров России, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняло участие около 300 спортсменов в возрасте от 55 до 90 лет из всех уголков страны и даже зарубежья - были представлены Австралия, Беларусь, Казахстан и Финляндия.

Калужскую область на соревнованиях представляла команда из восьми человек - жителей Калуги, Обнинска, Жукова, а также Сухиничского и Козельского районов.

Особенно отличилась Марина Пухова, 62-летняя учительница физкультуры из Обнинска: она показала высокий результат в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

По итогам соревнований команда Калужской области заняла второе место в командном зачёте по ГТО и третье - в комбинированной эстафете.

Спартакиада включала состязания по лёгкой атлетике, плаванию, шахматам, дартсу, настольному теннису, а также эстафетам и сдаче норм ГТО.

Напомним, сдача ГТО - часть национальной программы «Спорт России», запущенной в 2025 году с целью повысить популярность физической активности и улучшить качество жизни граждан. Одна из ключевых задач программы - к 2030 году довести долю россиян, регулярно занимающихся спортом, до 70%. В Калужской области этот показатель уже достиг 58,5%.