T2 верифицировала данные более 60% иностранных граждан в базе

Оператор T2 актуализировал данные более 60% действующей базы иностранных граждан и планирует завершить процесс верификации к концу года. Такое заявление сделала Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности на сессии «Финополис-2025», посвященной развитию биометрических сервисов.

«Мы уже актуализировали 60% действующей базы иностранцев и ускоряем темпы, чтобы закрыть вопрос в этом году», – пообещала Ирина Лебедева. Она также добавила, что в октябре 2025 года подключения этой аудитории к Т2 выросли в 33 раза по сравнению с январем, когда вступили в силу новые требования по идентификации иностранных граждан по биометрии. Сейчас 95% новых SIM подтверждаются в ЕБС, а значит, активируются в первый же день, объяснила Ирина Лебедева. Это обусловлено широкой информационной кампанией по разъяснению процесса, его максимальным упрощением, а теперь – возможностью использовать биотерминал для сверки сведений с ЕБС. Он интегрирован с «Госуслугами» и Единой биометрической системой, что позволяет пройти проверку за несколько минут и активировать SIM-карту прямо в салоне Т2.

В течение 2025 года Т2 проводила широкую кампанию по информированию клиентов о необходимости подтвердить данные на основе биометрии, что привело к высоким темпам прохождения реидентификации среди иностранных пользователей в последние месяцы. С января этого года оператор сделал многократные SMS-рассылки на русском и иностранном языке по всей базе затрагиваемых клиентов, разместил памятки на сайтах на русском и 15 иностранных языках на сайте, публиковал уведомление при входе клиента в личный кабинет. При любом исходящем звонке абонент слышал необходимую информацию-инструкцию для предотвращения блокировки, а в салонах связи получал всю информацию о шагах о верификации.