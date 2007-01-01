Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество T2 верифицировала данные более 60% иностранных граждан в базе
Новость дня Общество

T2 верифицировала данные более 60% иностранных граждан в базе

09.10, 12:25
0 309
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Оператор T2 актуализировал данные более 60% действующей базы иностранных граждан и планирует завершить процесс верификации к концу года. Такое заявление сделала Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности на сессии «Финополис-2025», посвященной развитию биометрических сервисов.

«Мы уже актуализировали 60% действующей базы иностранцев и ускоряем темпы, чтобы закрыть вопрос в этом году», – пообещала Ирина Лебедева. Она также добавила, что в октябре 2025 года подключения этой аудитории к Т2 выросли в 33 раза по сравнению с январем, когда вступили в силу новые требования по идентификации иностранных граждан по биометрии. Сейчас 95% новых SIM подтверждаются в ЕБС, а значит, активируются в первый же день, объяснила Ирина Лебедева. Это обусловлено широкой информационной кампанией по разъяснению процесса, его максимальным упрощением, а теперь – возможностью использовать биотерминал для сверки сведений с ЕБС. Он интегрирован с «Госуслугами» и Единой биометрической системой, что позволяет пройти проверку за несколько минут и активировать SIM-карту прямо в салоне Т2.

В течение 2025 года Т2 проводила широкую кампанию по информированию клиентов о необходимости подтвердить данные на основе биометрии, что привело к высоким темпам прохождения реидентификации среди иностранных пользователей в последние месяцы. С января этого года оператор сделал многократные SMS-рассылки на русском и иностранном языке по всей базе затрагиваемых клиентов, разместил памятки на сайтах на русском и 15 иностранных языках на сайте, публиковал уведомление при входе клиента в личный кабинет. При любом исходящем звонке абонент слышал необходимую информацию-инструкцию для предотвращения блокировки, а в салонах связи получал всю информацию о шагах о верификации.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. Erid: 2VfnxxVGGYg
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6ImtTNktSNktUQ3VvQkcvN2lzQTNJcmc9PSIsInZhbHVlIjoiYUZsZXA1ZzJYbklPWnBTNEZYU3hVZGtOUXFuQmtUbW5HdXNMTkhGamZabmxqbjl0K1RPVlk0RFNJelR5QVFpZ3FvYytZRUluVFB1eG1nVkhYcE9oN0FDV1UrTlo1b2ZWb1d4ZzgrQ245aW00RnVsRFFGM25kZ2tJWjFVcjhzV1YwQWVRZ1kzekZyMHFhblF1TnduUi96MUJFeVRwUnBESWdxZlhQM2MwL05jQTljYXBZTU5IK3R6d3g4S3ArUnJ0SjNaZDF5MUNKbHc1T1JGS2ticlQveWp3dU5wdUppSlMzSmJDY2gwWndJNEZ4VkFkU1E0Y2pGL3V3cUFPZ1d6SCtNSCt1aFdtVTFaUHVJeU40SzRKVzdsOFB6eXY3R1dvcmhITUFKU2dBdGxxa05ZR2xIREZYS0RhOFBZNFlqcjA5ZU5WZkhtT2xNVjIzMXR3aGg3REo0YVM4S3BPNHE3VzFWUXJvTjdEMTB6Qy96T3V6aG8rcnJYWk1DZVZSQ21tRVZnZE02anhPbjRvcFBsVWduOUFHOUFnbzFSMXpCWWVlakN1bnRnd0JoT1lYdERiYWZJT3FweUx6NjB0NjRrTCIsIm1hYyI6ImZlZDc5YWUzMDU0OTE1ZDZlYmFkMDlhMjkwZTNhZTg3ZjhiYjRiM2U1Y2QyNGQ2ZTRjMTNkMDU3ZDg3MGMwODAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InF0U1JuYlJWMlhmaXhHWjhyQnk3MGc9PSIsInZhbHVlIjoiMkF6NHA3eHd3c3NWK3krTmQycVh4RXd4UnJYbXRrRUxOZmtPTkdWVDltWVorbUR2NEZQNWpUN1VyNnl4dTZNUUVJMlJMK0tianBEcXcvUmljMzB6b2ZIanZndThiSTFicWo1SmdYRUhJTENUa1FZL2hsaG5Cc01ER3BMQy9RemtHSXo0dEYwaEUwb3BRbjFUZGQyU2NYQjFjQVYrYnBGb1d0bmNyY0Q3V3lnRSt2MDI0ZVA2NWpLN0liNEhzekhZb2d5cTRNenJoVGg0Y2dVS3FTbGJvdUU4OElRWWFBWlhaUjJqTzNPdDRzRXdJUi9GWUtOdDQ2K2xZWUlwSnAvU29Zd1J3VHNjeWxGYnJQS3JRcW5COTBWQ0s0U2ZRRE5IRkxnc1ZYYWVUMmpPMmg0MjVyaGcxTk5MaUt6c2tPaUQvT2xwWjhocklTY0ZpUzgxMVlaZnVHR1E3WnhYd01XL0x2bHhxOFlhTFlvQ3BpbTdJd1FRUlFrZW15dytJbHhmVCtpek9BOGRsVWx6cWxTc3dmSXlLZUNyR1dVRmdMN3BhYnRJY0dFZVVsRGFhWnpEYjBFVkdqdzdKZHp1cXRlSVBYQWpKQzdmY2M5VS94dlVPU2FwTWw4UXE2bCtXRlZTRm9WZTRabW5ld3lEeTVvR1hwaUVmZVBRM1djTjVnVG1QeFNkSDR1aldOVzRKbjRFZVg0MGE4UFhWUzMxbWttYUt6UHYyT1dLNHpaNnF1SnV6THBGTmcvVURwcTIweTVROXU4cnpSSlVMRmxIWlFHZm5sVVdtYk5XcVU4ZTNVTnQxYXpZRkhlOXFld3AwNEw0L0w4cnJCbVN0MFdFWS9DNiIsIm1hYyI6IjgyZmQ5YjhhNzNkMThkNmEyODI3ODhiOTExOTA5ZWRkM2FkZjhhMTYzNjRjYzJkYWY4NzhkYzgxNjNhYmY4MTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+