В Калуге нелегальных мигрантов нашли на стройках
Полицейские провели очередную проверку на стройках и промышленных объектах — такие мероприятия регулярно проходят для обеспечения порядка и безопасности.
В ходе обхода выяснилось, что 19 иностранных граждан нарушили правила пребывания в России. Их доставили в отдел для проверки: сверили данные по базам, нет ли у них судимостей или других нарушений, рассказали 9 октября в УМВД.
В итоге зафиксировали 18 нарушений миграционного законодательства:
- 11 человек работали в России без разрешения,
- 7 человек нарушили правила въезда или пребывания в стране (например, просрочили регистрацию или находились без документов).
Полиция подчеркнула, что такие проверки будут продолжаться и впредь.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь