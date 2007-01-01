В Калуге нелегальных мигрантов нашли на стройках

Полицейские провели очередную проверку на стройках и промышленных объектах — такие мероприятия регулярно проходят для обеспечения порядка и безопасности.

В ходе обхода выяснилось, что 19 иностранных граждан нарушили правила пребывания в России. Их доставили в отдел для проверки: сверили данные по базам, нет ли у них судимостей или других нарушений, рассказали 9 октября в УМВД.

В итоге зафиксировали 18 нарушений миграционного законодательства:

11 человек работали в России без разрешения,

7 человек нарушили правила въезда или пребывания в стране (например, просрочили регистрацию или находились без документов).

Полиция подчеркнула, что такие проверки будут продолжаться и впредь.