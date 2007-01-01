Калужский ветеран СВО Сергей Устюгов: «Нацизм у них уже на государственном уровне»

Продолжаем цикл публикаций об участниках программы «Герои земли Калужской»

Фото автора

Сергей Устюгов родился в Белоруссии, но пришлось много поездить, и школу он закончил в России. Поступил в училище на строительную специальность, однако закончить его не довелось – пришла повестка из военкомата.

- Хочу служить в десанте, - заявил новобранец на призывном пункте.

- У нас есть предложение покруче, - усмехнулся офицер-«покупатель».

Как становятся разведчиками

Так Сергей попал в 10-ю бригаду спецназа ГРУ, базировавшуюся в Краснодарском крае. Там из вчерашнего школьника воспитали бойца. Были парашютные прыжки, еженедельные стрельбы, тактика, работа в боевых тройках, полевые выходы и многое другое. Итогом стала военно-учетная специальность снайпер-разведчик.

Вернувшись домой, Сергей начал строить обычную мирную жизнь – закончил учебу, обзавелся семьей, устроился на завод простым рабочим.

Утром 24 февраля 2022 года, как обычно, собирался на работу и вдруг услышал сообщение о начале СВО. Тогда многим казалось, что операция будет быстрой и не слишком сложной. Но это оказалось не так.

Сергей слушал новости, видел страшные кадры сгоревших армейских автоколонн и погибших бойцов и все яснее понимал, что отсидеться дома не сможет. Даже его жена это видела и говорила:

- Я понимаю, мысленно ты уже там.

Мужской выбор

Под мобилизацию Сергей не подпадал – имел бронь как работник оборонного предприятия. Свой выбор он сделал осознанно и с холодной головой – связался с представителем ЧВК «Вагнер».

- Автобусы выезжают из Москвы через две недели, - сообщил офицер, ответственный за набор добровольцев.

Сергей привел в порядок все незаконченные дела, получил благословение у духовного наставника в храме, простился с женой и трехмесячным сыном и отправился в учебный лагерь «Вагнера» - снова в Краснодарский край – почти туда же, где проходил срочную службу.

Начались занятия. Постоянно в лагерь прибывали новые добровольцы – по 100-150 человек в день. Пройдя базовый курс, новобранцы выбирали военную специальность – кто-то становился снайпером, кто-то сапером или гранатометчиком. Сергей же принял решение освоить универсальные навыки штурмового боя.

- За полмесяца в «Вагнере» я получил очень много знаний и опыта - признается боец. – Чему-то пришлось переучиваться – если в армии учили боковой стойке при стрельбе, то штурмовики применяют фронтальную, чтобы использовать защиту бронежилета. В классической стрельбе принято закрывать один глаз, в боевой же работе нужно смотреть и целиться обоими глазами.

Под огнем

По окончании курса подразделение направили в Луганскую республику. Первым местом расположения стала территория бывшей тюрьмы, где бойцы продолжили боевое слаживание. Базу быстро вычислили, и в один из дней по соседней казарме ударила американская ракета «Хаймерс». Были погибшие и раненые, уцелевших же перекинули на направление Бахмута, тогда еще занятого боевиками ВСУ.

Подразделению понадобился специалист по связи, и Сергея назначили на эту должность. Снова пришлось учиться.

- Моей задачей стало обеспечение связи между подразделениями, а также установка ключей шифрования, - вспоминает боец. – Связь – это жизнь армии, ее кровь. Утрата одной единственной радиостанции, если она попадет в руки врага, может остановить наступление целого корпуса. Если противник нас слышит, боевые действия становятся невозможны.

С опасностью прослушивания справлялись разными способами. В частности, использовали для переговоров бойцов из Тувы или Таджикистана – их национальные диалекты противник не мог быстро распознать, и оперативные задачи успешно выполнялись.

На равных условиях

Говорят, к страху нельзя привыкнуть. Однако реалии войны просто входили в привычку. Ежедневные обстрелы, атаки дронов – со всем этим приходилось жить. Украинские боевики за него заплатили очень дорого.

- Было задание – развернуть антенну на крыше многоэтажки, - вспоминает Сергей. – Я поднялся по лестнице, сбросил бронежилет, чтобы пролезть в пролом, приступил к установке аппаратуры. В эти минуты прямо подо мной наступала наша группа, шел бой. До противника не больше сотни метров. Пришло ощущение, что война – это просто работа, которую необходимо выполнить быстро и правильно, ведь от этого зависит жизнь друзей.

На очередном полевом выходе подразделение наткнулось на трупы боевиков. Внимание привлекла простреленная каска, расписанная нацистской символикой.

- Нацизм у них уже на государственном уровне, - говорит боец. – Заходишь в какое-нибудь учреждение и видишь плакаты, книги, посвященные Бандере и националистическим организациям.

Упертых националистов попадалось не так много, чаще были несчастные люди, которых украинский режим оторвал от семей и бросил в мясорубку. Агрессии и ненависти к сломленному врагу у штурмовиков не было.

Что же касается местных, то жители Бахмута встречали наших бойцов вполне дружелюбно. Стояла задача вывести всех без исключения из зоны боевой операции, невзирая на возможные протесты.

Иногда за жизнь гражданских бойцы расплачивались собственной – боевики ВСУ препятствовали попыткам эвакуации и безжалостно вели огонь по своим же соотечественникам, старикам и женщинам.

С особым теплом Сергей вспоминает своих боевых друзей, не всем из которых удалось вернуться домой.

- У меня был товарищ с позывным Нижеля – невысокий, щуплый, с тремя или четырьмя судимостями, - рассказывает боец. – Когда мы заходили в Бахмут, к подразделениям ВСУ пришло подкрепление – судя по всему, спецназ или иностранные наемники. Нижеля получил приказ доставить боекомплект отрезанным боевым группам. К его приходу никого уже не было в живых. Нужно было собрать с тел рации и отступить. На обратном пути он получил несколько пулевых ранений, но смог добраться до своих. При эвакуации умер в машине, однако его поступок не дал сорваться нашему наступлению.

Путь домой

Стандартный контракт в ЧВК рассчитан на четыре месяца. Однако, штурмовики не думали про контракт – стояла задача занять город, а эту работу никто за тебя не сделает. И в итоге вместо четырех месяцев Сергей прослужил девять. В конце мая 2023 года подразделение отвели из освобожденного Бахмута.

Бойцы сдали оружие, буднично получили в наградном отделе заслуженные медали и отправились по домам.

Сергей вернулся на свой завод. Многие сослуживцы до сих пор не знают, где он был все это время.

Вскоре узнал, что в регионе развернулся проект «Герои земли Калужской», направленный на обучение ветеранов СВО и их подготовке к государственной службе.

- Мне интересно учиться, узнавать новое, а также делиться собственным опытом, - говорит боец. – А еще для меня важно быть полезным своей стране и людям. В трудный час мы помогли Родине, и сегодня она отвечает нам своей заботой.