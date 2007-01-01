Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Жители Центральной России в основном взаимодействуют с дипфейками развлекательного характера

МТС Линк, платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы, провела исследование осведомленности россиян о возможностях технологии DeepFake, а также о связанных с ней угрозах.
08.10, 17:08
0 264
Фото предоставлено компанией МТС
В основном аудитория взаимодействовала с обманом в части развлекательного или рекламного контента. Мошенники также активно имитировали сообщения от коллег.

В опросе принимали участие жители ЦФО от 18 до 60 лет. Около половины респондентов отметили, что такой феномен как дипфейк им известен. Однако не все точно могли описать технологию: для многих это синоним любой поддельной информации или контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Поясним, дипфейк это искусственно созданный медиаконтент, например, изображение, видео или аудио, который имитирует реальные записи с высокой степенью реалистичности. После объяснения термина, чуть меньше трети аудитории сказали, что встречались с подобным.  

Пять процентов респондентов честно признались, что не смогли распознать обман. 63 % опрошенных сталкивались с технологией в развлекательном сегменте, 30% в рекламе. В 22% мошенники имитировали коллег, 19% уже «подделывали» родственников и друзей. В 19% использовали личности знаменитостей.

Говоря о месте встречи с обманом, респонденты отмечали, что в 79% случаях это мессенджеры WhatsApp и Telegram, причем количество случаев попыток обмана в последнем достигло 68%. На втором месте социальные сети (42%), на третьем платформы для конференций (33%). В телефонном разговоре пытались использовать технологию в 29 %.

Около трети опрошенных отметили, что работодатель рассказывал им о рисках столкнуться с дипфейками. Чаще всего подобная информация доносилась на личных встречах, треть сотрудников узнала о возможных мошеннических схемах на курсах по информационной безопасности.

