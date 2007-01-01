В Калуге депутат от партии «Новые люди» предложила расширить доступ к частным клиникам по полису

Фото из архива.

Бесплатно получить помощь в частной клинике, если в государственной нет свободного времени для приёма, — с такой инициативой вступила депутат Законодательного собрания Калужской области от партии «Новые люди» Анастасия Бурляй.

Она подчеркнула, что попасть к узкому специалисту по полису иногда просто невозможно: очередь растягивается на недели. В этом случае человек должен получить бесплатную помощь в частных клиниках, которые работают в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее обращение Анастасия Бурляй направила на имя министра здравоохранения области Анны Черновой.

Депутат от «Новых людей» отметила, что получает очень много жалоб от жителей Калужской области, особенно из отдалённых районов. Люди не могут попасть к врачу и начать лечение. В итоге болезни, которые можно было легко излечить на ранних стадиях, приводят к нежелательным последствиям.

Анастасия Бурляй предлагает решение: если человек не может получить помощь в государственной поликлинике в течение 7 дней после обращения, перенаправлять его в частные учреждения за счёт средств медицинской страховки.

«Сложности с оперативной записью к врачам, особенно узкого профиля, — это реальная проблема, с которой сталкиваются тысячи жителей нашей области. Наша инициатива направлена на то, чтобы люди могли получать качественную и своевременную медицинскую помощь бесплатно, не теряя недели в ожидании. Это не только повысит доступность медуслуг, но и создаст здоровую конкуренцию, стимулируя все медицинские учреждения работать лучше», — отметила Анастасия Бурляй.

Для реализации этой идеи депутат предложила конкретный план действий. Это расширение перечня медицинских услуг, доступных по полису ОМС в частных клиниках, упрощение процедуры записи и оформления, строгий контроль за качеством услуг, а также проведение информационной кампании для жителей области о новых возможностях.

Ожидается, что такие меры позволят гражданам быстрее попадать на приём к врачам, улучшат качество медицинского обслуживания и снизят нагрузку на государственные поликлиники.