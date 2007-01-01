Афиша Обнинск
Общество

Два калужских блогера вышли в финал всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Дмитрий Ивьев
08.10, 10:00
Юбилейный сезон медиапроекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подходит к завершению. В конце октября в Калининградской области пройдёт грандиозный Медиафорум, где состоится финал трека «Медиакампус» — одного из ключевых направлений проекта.

«ТопБЛОГ» — один из самых масштабных медиаформатов в стране, реализуемый в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Его цель — поддерживать авторов, создающих социальный контент, отвечающий на вызовы современной России. Участвовать могут все желающие — без ограничений по возрасту и месту жительства.

В этом году на конкурс поступило более 24 тысяч заявок. Из них отобрали 150 сильнейших проектов, чьи авторы продемонстрировали не только креативность, но и желание решать реальные общественные проблемы. Среди финалистов — две участницы из Калужской области.

Журналист Ланита Стойловская посвятила свой проект теме вымирания сельской местности и одиночеству пожилых людей, оставшихся единственными жителями в родных деревнях. Карьерный специалист Елена Яковлева в своей работе подняла вопрос теневой занятости среди молодёжи, подчеркнув важность официального трудоустройства и устойчивого карьерного роста. Обе участницы используют медиа как инструмент для привлечения внимания к острым социальным темам.

Финал пройдёт с 22 по 24 октября в образовательном центре «ШУМ» под девизом «ШУМный контент». Там соберутся лучшие блогеры страны, чтобы участвовать в медиазаданиях, представлять свои проекты и работать над реальными кейсами вместе с наставниками и партнёрами. Программа включает встречи с лидерами индустрии, дискуссии о будущем медиа, мастер-классы и индивидуальные консультации от экспертов.

Перед поездкой в Калининград все 150 финалистов защитят свои проекты онлайн, продемонстрировав их актуальность и потенциал в прямом диалоге с жюри.

