К 100-летию Козельского лесничества волонтёры посадили 3 тысячи елей

7 октября в Сосенском участковом лесничестве прошло главное региональное мероприятие всероссийской акции «Сохраним лес». В честь столетия Козельского лесничества добровольцы высадили три тысячи елей.

На мероприятии присутствовали министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа и глава администрации Козельского района Елена Слабова. Они поблагодарили волонтёров за участие в акции, которая проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.

В этом году по всей стране в «Сохраним лес» вовлечены почти 352 тысячи человек - вместе они посадили около 32 миллионов деревьев. Калужская область внесла свой вклад: с 2019 года к акции присоединились более 18 тысяч местных жителей, которые за шесть лет высадили порядка 4,5 миллиона деревьев. В этом году в регионе запланировано около 20 подобных мероприятий - в том числе на участках, пострадавших от вырубок и пожаров.

Как отметил Владимир Жипа, посадка молодого леса - это символический подарок к 100-летнему юбилею Козельского лесничества, одного из первых в стране. Оно было создано в мае 1925 года. Интересно, что ещё в 1804 году в Козельске открыли один из первых в России лесных институтов - позже его перевели в Санкт-Петербург.