В Калужской области у должника по алиментам забрали торговый павильон

В Козельском районе судебные приставы продали торговый павильон местного жителя, который долгое время уклонялся от уплаты алиментов на свою 6-летнюю дочь. С продажи удалось выручить 428 тысяч рублей - всю сумму сразу перевели ребёнку, сообщили 8 октября в региональном УФССП.

Мужчина обязан был каждый месяц отдавать четверть своих доходов на содержание дочери, но почти не выполнял это требование - изредка перечислял по несколько тысяч рублей, и долг постоянно рос. В итоге он задолжал почти полмиллиона.

Приставы неоднократно пытались заставить его платить: ограничивали в правах, привлекали к административной и даже уголовной ответственности. Суд назначил ему исправительные работы, но это не помогло - долг продолжал расти.

Тогда приставы арестовали его имущество, в том числе торговый павильон, и выставили его на продажу.