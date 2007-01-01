Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге директор украла из магазина товар на 26 тысяч рублей
Общество

В Калуге директор украла из магазина товар на 26 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
08.10, 10:25
0 718
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Завершилось расследование уголовного дела против 32-летней женщины, которая работала директором одного из крупных сетевых магазинов в Калуге, сообщили в среду, 8 октября, в полиции.

По данным следствия, она пришла в свой же магазин, взяла продуктовую корзину, наполнила её товарами с полок, не стала ничего оплачивать и вывезла всё на такси. Ущерб магазину составил более 26 тысяч рублей.

Дело уже передано в суд - там решат, какое наказание ей грозит. Женщине инкриминируют растрату, совершённую с использованием служебного положения.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
10 оценили
10%
0%
10%
20%
50%
10%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJmRW0rWUVTb0RKSzZ6b1VrQm01T3c9PSIsInZhbHVlIjoidzBwbTV0MU9uaGpvTVB4RWdsUjVuUHU4WXNGUG5rMmY3eTU3eUg5UGNrdWlWakx6QXdNRGYwOW4xZklCM2lWT0ZhNkEyOFRyTjFmU1lTZ2pUTUxNSjBtdmwveGNuMGFiUUUxSDEzRDJYRCtOWDU0WWl3aG5CcjIzcTB1VHlKc2J1YXprMG5lVjhCNHQ2QWdselZmcHdZK3BoRUF5T2NRRmkyaDVudENWWVFEdm5WcTVnUXVCYVZkZDhjTi9kdUtZcFErb09RbDd4ZlNFeE52UXZ5U0hMa1YzNFcwV3BGZHlSZzBSWE42ckw2bFVtcUN3aG5DN2dpNjI5aVhLK1ZKb0JKcTAxRjczemYzOXord1ErVW9Ic3hCbDhnaVpFUVQ1QVM0Ni8vMjhKU2dWNDh3T1FxT2hoWjVIQjJxcks1LzdnNWRYSTNPOStLaXAzcE83cnpMb0VWa2U5bDR5QjFhRHRhNm0zb3BDZzIxVStTdlZIQVkxWEQ0c2tqWjcxd3BKUlVKM3BzamRoNDhRWmErRjhyM1RXK1FFNkh1WEZMY2RKZ1lCemxzZnIzd04xc0VnVUE0ZExYcE9ZbEN5SFFsVCIsIm1hYyI6IjE3NWY4NWE2MzdlMWZhMzRjNWMyZWMzYmVkNGU4MzQ4MGUxMDVmMzA0Yjk0ZTFiM2M0YjA2MjVhZGI0ZDg2MGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZpRi9LM2ZyME5pTWFiME1SUjN2NFE9PSIsInZhbHVlIjoiUVRaVmNXWndtUngxZnM4a3hYV3gwUjdqa1Npb09SMGo5K204UGZkUVZOcXQ4OWFobnAvZUlVQUJ1ZzVSaW1oV2hCdmZQZ0xnY1IyaTNJSzVsckFQaVdObTY5U2FlWkJmSDJ5T1FzUWE5enBXbDhKaTFoaXJSa1poSnJac1FjV2JjUlZzaHZJMDVrSjlBQmNWU09jTjdDOHNDTEVqWXJzNVdyeEhrY1MzMCtDRDhJd215eGdmeVlaK3ZlZDZEVkhEbFJ3bnB0RlVVWkZ1UkFCVDlNTEhMb3lhVlVQVEhmUXVCQWl5OG55N2NUSnBCaFBCaW5JTFVNaE9pR1JVL1QxTzhrSEErNm9wNjY5Kzh5ZXBwckZCQVRVZXd1b0U0V29mK0NaeEVNbE95Nk5TUUFXangyaHJsNC9pOUNHR2lYbGsxRGZWNG0vRkUwWkJmWDFOaTU0eEU2Nnc5Z3IxQk9KUXlXVmdoTFF2NzRuNStvb1VQRU1FOU9zc0VnYS9jMU10cks1dFpoRTZqcGthN1hxWTY3Q1VlNHV5ZkZzSm1ydUE2OFJPdm1rY3dyUDJPM3JLTEE3ZERBckRmRFQ4SGZudDdzZndaMVRkQ0MzczNmeStaWC81R2tzbXZqUXJUalRKZ2NDeUhHSWcybjFjMEtUbDFaL1Q2S3Fzc0NzVnZNUElyRm9sRTBrUGlGL2ZiTHpyazJaRjljc2FyVGxHa01uSmE2S0ZjWllkT2xUbUxPQUxJQ1g1TmNVUVM2YWgzckRhUnJTaFl4UXpySkJ0VktBcmpQa3pKR2t2Z2dSM25iSXRJRU5ZU0Iva2I0SzZvVWR4L0pUVHUvblU1NlA5akdSbSIsIm1hYyI6IjE4MzlhMzkyYTIzNTc5MWE3Y2M1MzIzODZlODQwMjZjYTVhN2M1ZmE1YTFjMTVjNzU3NjIyYmIzMTQ0OWEzMzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+