В Калуге директор украла из магазина товар на 26 тысяч рублей

Завершилось расследование уголовного дела против 32-летней женщины, которая работала директором одного из крупных сетевых магазинов в Калуге, сообщили в среду, 8 октября, в полиции.

По данным следствия, она пришла в свой же магазин, взяла продуктовую корзину, наполнила её товарами с полок, не стала ничего оплачивать и вывезла всё на такси. Ущерб магазину составил более 26 тысяч рублей.

Дело уже передано в суд - там решат, какое наказание ей грозит. Женщине инкриминируют растрату, совершённую с использованием служебного положения.