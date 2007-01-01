В Калуге впервые пройдет форум «Бизнес-старт. Инструменты роста»

14 октября в 10.00 в Инновационном культурном центре состоится форум «Бизнес-старт. Инструменты роста», направленный на поддержку и развитие предпринимательства в регионе. Организатором выступает центр «Мой бизнес» (действует на базе Агентства развития бизнеса) для достижения целей и задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Целевая аудитория Форума – начинающие предприниматели, самозанятые и все, кто серьезно задумывается об открытии своего дела.

Участники смогут получить консультации от экспертов по ключевым направлениям: юридическое сопровождение, бухгалтерия, маркетинг, государственная поддержка. Специалисты Агентства развития бизнеса помогут ответить на конкретные вопросы каждого участника.

На сцене выступят известные спикеры и бизнес-тренеры, которые поделятся практическими инструментами старта и масштабирования бизнеса – вице-президент ВФСО «Трудовые резервы», сооснователь компании «МойФитнес.РФ» Владимир Волошин и генеральный директор компании «ЭкспертМаркетинг» Сергей Семенов.

В программе Форума также круглый стол с кейсами успешных региональных предпринимателей, которые расскажут реальные истории становления своего бизнеса: от идеи до первых результатов, включая анализ ошибок, найденные решения и достигнутые показатели. На деловой сессии участники Форума узнают, что лучше выбрать — свой бизнес или франшизу.

В неформальной обстановке участники смогут установить деловые контакты, найти потенциальных партнёров, наставников и единомышленников. Участие в форуме — бесплатное, но необходима обязательная регистрация по ссылке:

https://forum-arb40.ru/bisnes-start/

До встречи в Инновационном культурном центре (г. Калуга, ул. Октябрьская, 17а) 14 октября в 10.00!