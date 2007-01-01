Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге впервые пройдет форум «Бизнес-старт. Инструменты роста»
Новость дня Общество

В Калуге впервые пройдет форум «Бизнес-старт. Инструменты роста»

08.10, 10:24
0 341
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

14 октября в 10.00 в Инновационном культурном центре состоится форум «Бизнес-старт. Инструменты роста», направленный на поддержку и развитие предпринимательства в регионе. Организатором выступает центр «Мой бизнес» (действует на базе Агентства развития бизнеса) для достижения целей и задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Целевая аудитория Форума – начинающие предприниматели, самозанятые и все, кто серьезно задумывается об открытии своего дела.

Участники смогут получить консультации от экспертов по ключевым направлениям: юридическое сопровождение, бухгалтерия, маркетинг, государственная поддержка. Специалисты Агентства развития бизнеса помогут ответить на конкретные вопросы каждого участника.

На сцене выступят известные спикеры и бизнес-тренеры, которые поделятся практическими инструментами старта и масштабирования бизнеса – вице-президент ВФСО «Трудовые резервы», сооснователь компании «МойФитнес.РФ» Владимир Волошин и генеральный директор компании «ЭкспертМаркетинг» Сергей Семенов.

В программе Форума также круглый стол с кейсами успешных региональных предпринимателей, которые расскажут реальные истории становления своего бизнеса: от идеи до первых результатов, включая анализ ошибок, найденные решения и достигнутые показатели.  На деловой сессии участники Форума узнают, что лучше выбрать —  свой бизнес или франшизу.

В неформальной обстановке участники смогут установить деловые контакты, найти потенциальных партнёров, наставников и единомышленников. Участие в форуме — бесплатное, но необходима обязательная регистрация по ссылке:

https://forum-arb40.ru/bisnes-start/

До встречи в Инновационном культурном центре (г. Калуга, ул. Октябрьская, 17а) 14 октября в 10.00!

Реклама. 16+ ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» ИНН 4027135732. erid: 2Vfnxx5pFbW
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IktGbndJWS92Q0E5a2FMUUswRFgxakE9PSIsInZhbHVlIjoibGpsQ3hjRVVodGpxMk42aHorS2VxLzJMeWxYSzdjODhQTEtwc0p0NEw3VXJobkZnMllCYytnWjVoVlVEaXllNFllUmc5b0t3bkg5LytGWFV6UHgzYTg1VkZWWThzUHhnM0lsSUcwZjU2emtwdFJhRFQ2MFcwVmM0R296TDhEZEo1YmZGcGEwb0N4QjNCeGlWUDZpVzdXQytYT1kzd2ZBaitJMUd1elNOeEZ4KzhmY2pEeURrUGcrWG1YUTBlV3gwdENJTGh6WU0zVFRDRk9PODd5Vk4xUVRPS2tMYUNVNldWcXBjQXBLcTNjcXZvQ3k2anEwN3phVGxicTRSanF6RFkrcFhCbDlKMlk0WWVYN3NvQUJFKy9STkhZUzJGWWw2Uml6R0Mxb21BanM0bzhQZWl2YlU2bXc4U1BDZk5uQlhKZ0lLMm41REhkZHJEWWU5dE1MTk9QUnUyZXJaY1ZHakpDTjBHSHNyRkVYTGd3OG9HWnUvanVmcEJTamY0a05TeU12VjRFMko0NmxqdjZ0L3VrYzZmK1lGZUNTV2FrVW9nQWE4MFAxdit5KzAzWGEzWEl3cTRlOSt1ckZSWTl0eiIsIm1hYyI6IjhkNWEwMTgzZjg2OTg2MjQ4MWIxYjQxNWU5ZDFlOTUxODk4YmNiYjhjZTExNDlkNDIyODhmMzdlMmZmNDBlM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklGYnNtd05ETlp6OS92b0pFdFpWYXc9PSIsInZhbHVlIjoidVlpR2RRaWYwQmRlWU1HemxLcXAxTTJGVG1ZVitkWFJNMzBNd1p1MGpsbjJwWlUzTlRZRzBPZThrcU1xUE04U2h1dkU1V00zSjFkejV3RHorLzhLbjY4N2ZuRXJYN1ZzaXgzbTdsSWlvUE8vd0ZrbFNWWEVEWEx5T1FlTFFvWk5EaVJhK0szQ2dpbTEvajgxay94VXp2YnB0ZFVydDZ3amlIYW1EREYwMVFvRTl5TXppSVl4Q3BxNE5UYVdWS1grbThJekdFa3hwRk1saXlqNHlhL0dvUkpvMnRCQ0htRzlsQVZ6NVB1Vm1jV2JBd2tla0l4bVJKUkFSSnliVDYzeDduZFdPMUZtWW5OeHNLcEpyUWltTWI2SndlMDNqNkdpRGF0VU9mTkdDWkMydUhBMUFmdmJTRW5YZzVZdzJBeUcwZ0xuVnFMRlNCQm1GczFIMXEwcjU0V0VyK0E4STFlSzhsd3JzUkVISjlRNTEzMHcvNWczc1BPU1NjY2R2UElEVEd0YlJsZlYya0RxNmtLMEoyR1FHenh6MXFLdnA4OEVTa2JTR3RKVWZYemtCUmh0dUIvcW9WYVVCdjJKL0kvMC9CUy9xSlV2emxoYVNNVExpbnFFeDN2Y0pPV1NFeHF2V044ekJpaVUyWllQYnVZSHc4RHlzSnErWWc2ZUgwb3VVWHJpc0RVRXNaSTAzWEZCVkpUUGJqdEJibG9EQU9xbE5aVXJXYUV6cDhBNGRvb25SM1RzSkZCL0RQR1lyL0QwVVNoYnlRS0UwaCt0ZUozSzNTOTIwN2kzSWtGVDd6YlltM09haGwzcnF0aUErMWcwaUQzU1ArY3JyWXVCRUFvdiIsIm1hYyI6IjFjMzQ0OWNhZTBlYmRlNTM3Y2I4NzZmODg2YWE3NmQ2NzQ4ZWRiMDVlZDI2ZjhiZDQ3MjY1MWU0NmMyMzUwNWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+