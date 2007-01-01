Афиша Обнинск
Новость дня Общество

43 улицы Калуги останутся без воды

Дмитрий Ивьев
07.10, 14:18
Массовое отключение в связи с проведением ремонтных работ запланировано на четверг, 9 октября.

Воды не будет с 9:00 до 14:00, сообщили в областном водоканале.

Под отключение попадут 43 улицы в центральной части города.

Публикуем полный список:

  • ул. Космонавта Волкова,
  • ул. Парижской Коммуны,
  • ул. Яченская,
  • пер. Яченский,
  • ул. Добровольского,
  • ул. Октябрьская,
  • ул. Гагарина,
  • ул. Большевиков,
  • ул. Суворова,
  • пер. Суворова,
  • ул. Пролетарская,
  • ул. Огарева,
  • ул. Герцена,
  • ул. Рылеева,
  • сквер Мира,
  • ул. Баумана,
  • ул. Георгиевская,
  • ул. Плеханова,
  • пер. Пушкина,
  • ул. Пушкина,
  • ул. Берендяковская,
  • пер. 1-й Берендяковский,
  • ул. 3-5 июля,
  • ул. Березуевская,
  • ул. Набережная,
  • ул. Труда,
  • ул. Семеново Городище,
  • пер. Труда,
  • ул. Колхозная,
  • пер. Колхозный,
  • Колхозный проезд,
  • ул. Рубежная,
  • 2-й Брусничный пер.,
  • пер. Черепичный,
  • ул. Кирпичная,
  • ул. Академика Королева,
  • ул. Гоголя,
  • ул. Ломоносова,
  • пер. Парковый,
  • ул. Дзержинского,
  • ул. Достоевского,
  • ул. Вооруженного Восстания,
  • ул. Космонавта Комарова.

Также будет наблюдаться пониженное давление или отсутствие холодного водоснабжения на остальных улицах в центре.

