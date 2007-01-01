43 улицы Калуги останутся без воды
Массовое отключение в связи с проведением ремонтных работ запланировано на четверг, 9 октября.
Воды не будет с 9:00 до 14:00, сообщили в областном водоканале.
Под отключение попадут 43 улицы в центральной части города.
Публикуем полный список:
- ул. Космонавта Волкова,
- ул. Парижской Коммуны,
- ул. Яченская,
- пер. Яченский,
- ул. Добровольского,
- ул. Октябрьская,
- ул. Гагарина,
- ул. Большевиков,
- ул. Суворова,
- пер. Суворова,
- ул. Пролетарская,
- ул. Огарева,
- ул. Герцена,
- ул. Рылеева,
- сквер Мира,
- ул. Баумана,
- ул. Георгиевская,
- ул. Плеханова,
- пер. Пушкина,
- ул. Пушкина,
- ул. Берендяковская,
- пер. 1-й Берендяковский,
- ул. 3-5 июля,
- ул. Березуевская,
- ул. Набережная,
- ул. Труда,
- ул. Семеново Городище,
- пер. Труда,
- ул. Колхозная,
- пер. Колхозный,
- Колхозный проезд,
- ул. Рубежная,
- 2-й Брусничный пер.,
- пер. Черепичный,
- ул. Кирпичная,
- ул. Академика Королева,
- ул. Гоголя,
- ул. Ломоносова,
- пер. Парковый,
- ул. Дзержинского,
- ул. Достоевского,
- ул. Вооруженного Восстания,
- ул. Космонавта Комарова.
Также будет наблюдаться пониженное давление или отсутствие холодного водоснабжения на остальных улицах в центре.
