В Калуге прогнозируют первый снег
В Калуге прогнозируют первый снег

Дмитрий Ивьев
07.10, 14:11
В Центральной России, включая Калугу, первый снег может выпасть в последних числах октября. Об этом 7 октября сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Она пояснила, что все прогнозные модели указывают на высокую вероятность снегопада 30-31 октября.

По словам специалиста, это соответствует обычным климатическим срокам, когда не просто выпадает первый снег, а формируется временный снежный покров.

