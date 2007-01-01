Афиша Обнинск
Общество

В Калуге вручили награду «За храбрость»

Дмитрий Ивьев
07.10, 14:06
Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев и депутат Думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов вручили медаль «За храбрость» II степени участнику специальной военной операции Юрию Владимировичу Буднику. Он удостоен этой награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Его сын, Никита Юрьевич Будник, окончив срочную службу осенью 2021 года, подписал контракт и был направлен в 336-ю бригаду морской пехоты Балтийского флота. С первого дня он принимал участие в специальной военной операции и погиб 6 мая 2022 года.

«Ещё на похоронах отец сказал, что пойдёт мстить за сына. Но прошло немало времени. В то время на контракт не брали людей старше 45 лет. Тогда Юрий Владимирович вступил в  добровольческий батальон и до сих пор продолжает служить. Сейчас пришла его государственная награда. А вместе с ней прислали военный билет его сына Никиты, который мы сегодня передали семье на вечное хранение», – рассказал Юрий Моисеев.

