В Калужской области появится новый населенный пункт
Общество

В Калужской области появится новый населенный пункт

Дмитрий Ивьев
07.10, 12:04
Фото: Яндекс.Карты.
В Козельском районе планируют официально восстановить село Меренищи, которое прекратило существование ещё в советское время. Об этом сообщили в региональном Законодательном собрании.

Исторически на этом месте действительно располагалось село Меренищи, где в 1750 году была построена церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». После закрытия храма в 1931 году население постепенно сократилось, а в 1974 году село официально исключили из учётных данных.

Инициатива о возрождении Меренищ в 2025 году исходила от местных властей и Архиерейского подворья при храме Зачатия Иоанна Предтечи в селе Губино. 

Новый населённый пункт будет создан в непосредственной близости от Губино и знаменитой Оптиной пустыни. Его появление связано с планами по восстановлению исторической церкви и строительством при ней монастырского комплекса, где смогут проживать монахи.

