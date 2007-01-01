Афиша Обнинск
Общество

Калужская команда взяла Премию Правительства Москвы в сфере управления персоналом

Дмитрий Ивьев
07.10, 07:53
0 179
Команда Центра «Берега» из Кондрово стала лауреатом Премии Правительства Москвы в сфере управления персоналом для госсектора «В кадре». Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Конкурс, учреждённый по инициативе Мэра Москвы, объединяет лучшие HR-практики государственных учреждений со всей страны. В 2025 году экспертная комиссия оценила сотни проектов из 47 регионов и выбрала самые эффективные. Церемония награждения прошла 3 октября.

Калужский проект «Опорные точки: система удержания кадров в социальной сфере» занял второе место в номинации «В фокусе: удержание» (категория «Регион»). Он направлен на решение острой проблемы социальных учреждений — как сохранить опытных и преданных делу сотрудников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Проект включает пять практических блоков — от материального стимулирования до формирования культуры признания. Благодаря им укрепляется связь между персоналом и учреждением, снижается текучесть кадров и повышается качество помощи детям.

Как подчеркнул губернатор, главное в этом проекте — не просто удержание сотрудников, а стабильность для воспитанников: для детей крайне важно, чтобы рядом оставались знакомые, проверенные и доверенные взрослые. Это напрямую влияет на их адаптацию и успешную социализацию.

По словам Шапши, работа в социальной сфере требует не только профессионализма, но и глубокой эмпатии, терпения и самоотдачи. Разработанная калужской командой система поддержки помогает сохранить таких специалистов в профессии.

Интерес к теме удержания кадров на конкурсе оказался рекордным — именно в этом направлении поступило больше всего заявок, что говорит о растущем внимании госучреждений к человеческому капиталу и готовности вкладываться в развитие своих сотрудников.

