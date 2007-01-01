Афиша Обнинск
Общество

В Мещовске попросили не заходить в парк

Дмитрий Ивьев
07.10, 10:28
0 336
Соответствующую просьбу утром во вторник, 7 октября, опубликовала администрация района.

- Работы по строительству всё ещё продолжаются и могут представлять опасность, - говорится в официальном комментарии. - Призываем всех заботиться о нашем общем имуществе и элементах благоустройства. Мещовск — это наш общий дом, который требует внимания и заботы. В первую очередь, от нас зависит, как будет выглядеть и насколько комфортным будет наш город.

Кроме того, горожан попросили напомнить детям о том, как нужно вести себя в общественных местах: не мусорить, прислушиваться к замечаниям взрослых и избегать использования ненормативной лексики.

общество
