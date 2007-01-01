Бюджет Калужской области на 2025 год пополнят почти на 12 миллиардов рублей

6 октября на заседании правительства Калужской области заместитель губернатора Валентина Авдеева представила поправки в областной бюджет на 2025 год и плановый период. Изменения связаны с ростом налоговых поступлений и увеличением безвозмездной финансовой помощи из других бюджетов.

В результате доходы регионального бюджета в 2025 году планируется увеличить на 11,7 млрд рублей, в том числе за счёт налоговых и неналоговых поступлений — на 10,6 млрд, а за счёт межбюджетных трансфертов — ещё на 1,1 млрд рублей.

Основной прирост налоговых доходов (на 7,9 млрд рублей) обусловлен ростом зарплат (что дало +3,87 млрд по НДФЛ) и увеличением прибыли предприятий (+3,5 млрд по налогу на прибыль).

Общий объём расходов на 2025 год вырастет на 19,6 млрд рублей. Средства направят на ключевые направления:

Здравоохранение: закупка лекарств для льготников — 1,35 млрд рублей;

Социальная политика: дополнительные расходы — почти 7 млрд рублей;

Промышленность: докапитализация Фонда развития промышленности на 150 млн рублей для поддержки предприятий при переходе на российское ПО;

Транспорт: 700 млн рублей на обновление автобусов и другого общественного транспорта за счёт списания части бюджетных кредитов;

Детский отдых: 282 млн рублей на создание быстровозводимых объектов в лагерях «Искра» и «Ласточка»;

ЖКХ: 84 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры и 126 млн рублей на переселение из аварийного жилья — за счёт средств Фонда развития территорий.

Несмотря на рост расходов, дефицит бюджета в 2025 году составит 9,98 млрд рублей, что соответствует условиям реструктуризации долгов с Минфином России. Основным источником покрытия дефицита станут остатки средств на счетах областного бюджета.