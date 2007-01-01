Козельск, Таруса, Мосальск и Барятино получат 1,5 млрд рублей на развитие

6 октября на координационном совещании под руководством заместителя губернатора Калужской области — руководителя администрации губернатора Карины Башкатовой обсудили ход реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Как сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов, в 2025 году на её цели выделено рекордное финансирование — более 1,5 млрд рублей.

Программа, действующая с 2020 года, направлена на улучшение жизни на селе и привлечение населения в сельские территории. В её рамках реализуются пять проектов комплексного развития опорных населённых пунктов. В Юхнове, например, уже идёт реконструкция детского сада «Родничок» — его площадь увеличится на треть, а интерьеры и оборудование полностью обновят. Также обновляются детсад «Радость», дом культуры, спортивная школа и здание социально-культурного центра. В 2026 году здесь начнётся строительство 14 км канализационных сетей.

Аналогичные проекты ведутся в Людиново, Медыни, Малоярославце и Хвастовичах. Кроме того, в семи населённых пунктах благоустроены дворы, детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Три проекта жилищной застройки для работников АПК и социальной сферы реализуются в Людиново, селе Уланово (Медынский район) и деревне Пеневичи (Хвастовичский район).

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что все проекты инициированы самими жителями, и их нельзя подводить. Он также отметил важную роль бизнеса в реализации программы и призвал глав районов и профильные ведомства строго контролировать качество и сроки работ.

С 2026 года развитие сельских территорий будет вестись в рамках Стратегии пространственного развития РФ с акцентом на опорные населённые пункты, имеющие долгосрочные планы роста. В настоящее время на конкурс в Минсельхоз России поданы четыре таких плана — для Козельска, Тарусы, Мосальска и села Барятино. Итоги подведут в ноябре.

Цель — к 2030 году повысить уровень качества жизни в этих территориях на 30%, как того требует поручение Президента России. Александр Ефремов выразил уверенность, что регион справится с поставленными задачами.