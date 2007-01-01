В Калужской области продолжается ликвидация свалок в рамках нацпроектов по экологии

6 октября в Калуге прошло координационное совещание под председательством заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора Карины Башкатовой и главного федерального инспектора по региону Дмитрия Колозина. На встрече обсудили ход выполнения поручений Президента РФ по уборке свалок в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», входящего в нацпроект «Экологическое благополучие».

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин сообщил, что с 2020 по 2025 год в регионе уже рекультивированы четыре полигона ТКО - в Медынском, Жиздринском, Юхновском районах и в Калуге. Общая площадь - 36,5 га. На эти цели израсходовано 1,68 млрд рублей, из них 910,6 млн - средства федерального бюджета.

С 2025 года стартовал новый этап - проект «Генеральная уборка». До 2030 года в России планируется ликвидировать более 50 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Калужская область должна рекультивировать 17 таких свалок. Наибольшее внимание уделяется трём объектам — в Калуге, деревне Тимашово (Боровский район) и деревне Ерденево (Малоярославецкий район).

По свалке в Калуге уже проведены все необходимые обследования, получено предварительное одобрение Минприроды России. В 2025 году завершат инженерно-геодезические изыскания, а до конца 2026 года планируется подготовить полный пакет проектной документации.

Администрации Боровского и Малоярославецкого округов начали процедуру включения своих объектов в Государственный реестр накопленного вреда. Для этого в областной бюджет уже заложены предложения по финансированию разработки проектной документации на 2026–2028 годы.

Кроме того, министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа сообщил о работе по ликвидации несанкционированных свалок в лесах. На начало 2024 года их насчитывалось 196. К 1 октября устранено 93 мусорных навала усилиями лесничеств и волонтёров. Оставшиеся планируют убрать до 20 декабря.